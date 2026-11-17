(Información remitida por la empresa firmante)

- Conozca Kandao Focus y Focus SE: cámaras web 4K con IA para reuniones en línea, transmisión en vivo y enseñanza en línea

SHENZHEN, China, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- KanDao Technology, pionera a nivel mundial en la industria de cámaras de vídeo e imagen, ha lanzado Kandao Focus y Focus SE, cámaras web 4K con inteligencia artificial. Esta serie de cámaras web está diseñada para ofrecer una experiencia de imagen profesional a un precio asequible, ideal para el trabajo diario, el estudio y la creación de contenido.

Aunque se trata de la primera incursión de Kandao en el ámbito de las cámaras web, la Focus ya ha sido galardonada con el premio Red Dot Design Award 2026.

Estas cámaras web 4K con IA están diseñadas para videoconferencias, transmisiones en directo, enseñanza en línea y creación de contenidos. Gracias al seguimiento mediante IA y a un estabilizador de 2 ejes integrado, el dispositivo detecta el movimiento del presentador y lo mantiene siempre dentro del encuadre. Con control por gestos, enfoque automático rápido, capacidad de grabación en formato horizontal o vertical y diversos modos para distintos escenarios, la Kandao Focus permite realizar presentaciones más claras y facilita las tareas cotidianas.

"Nuestra experiencia en imagen, IA y videoconferencias nos ha permitido replantear lo que puede ofrecer una cámara web. Nuestro objetivo es integrar funciones versátiles en un solo dispositivo para dar soporte a distintos usos y simplificar los flujos de trabajo diarios", afirmó Dan Chen, consejero delegado de Kandao Technology.

Imagen profesional con cualquier tipo de luz

La serie Kandao Focus utiliza un sensor CMOS de 1/1,5 pulgadas, de mayor tamaño que el que incorporan muchas cámaras web dentro del mismo rango de precios. Gracias a su apertura f/1.6, el dispositivo capta más luz, lo que se traduce en imágenes más brillantes, nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca iluminación.

La resolución 4K a 30 fps permite capturar texturas finas y detalles importantes con gran claridad. El sistema de enfoque automático PDAF fija el enfoque en los sujetos rápidamente y los mantiene nítidos durante las sesiones de venta en directo.

El modo HDR equilibra las zonas claras y las sombras para ofrecer imágenes más realistas en entornos con condiciones de iluminación complejas, como situaciones de sobreexposición, contraluz o escasa luminosidad.

Seguimiento mediante IA y control por gestos para presentaciones

El modelo Focus cuenta con un estabilizador motorizado de 2 ejes que sigue los movimientos del presentador en tiempo real. Ya sea un profesor que se desplaza por el aula durante una clase en línea o un instructor que muestra posturas de yoga en una transmisión en directo, el dispositivo Focus mantiene al sujeto encuadrado y centrado.

El modelo Focus SE incorpora un estabilizador de 2 ejes con ajuste manual, que permite una inclinación de hasta 270 grados y un giro horizontal de hasta 180 grados. Los usuarios pueden ajustar fácilmente el ángulo de la cámara según sus necesidades.

Es posible controlar la cámara mediante tres gestos con la mano:

Palma abierta: Active o desactive el seguimiento por IA. El seguimiento por IA solo está disponible en el modelo Focus.

Gesto en forma de L: Mueva la mano hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar la imagen.

Gesto en forma de V: Detecte automáticamente la pizarra y acerque la imagen a su contenido.

Múltiples modos para distintos escenarios

La serie Kandao Focus ofrece múltiples modos para diferentes usos.

Modo Deskview: Incline la cámara hacia su escritorio para mostrar una vista cenital de los bocetos.

Modo Pizarra: Realice el gesto en forma de V; la cámara detectará automáticamente la pizarra y ampliará su contenido.

Modo Retrato: Gire la cámara para cambiar de una relación de aspecto 16:9 a 9:16 y grabar vídeo vertical en 4K, sin necesidad de recortar ni reformatear el material en la posproducción.

Modo Privacidad: Pulse el botón e incline la cámara de la serie Focus 90 grados para activar el modo de espera, silenciando también el audio.

* La serie Focus es compatible con Zoom, Google Meet, Teams, YouTube Live y Facebook Live.

Lanzamiento oficial de la serie Kandao Focus

Los modelos Focus y Focus SE ya están disponibles en Estados Unidos, con un precio de 139 dólares y 119 dólares, respectivamente.

Para otras regiones, Kandao anunciará gradualmente los precios locales e iniciará la comercialización en los próximos meses.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la serie Kandao Focus.

Acerca de KanDao

KanDao Technologyes una empresa tecnológica global especializada en sistemas de conferencias basados en inteligencia artificial y soluciones de imagen inmersiva. Al combinar tecnologías avanzadas de imagen de 360° con inteligencia artificial, Kandao ofrece experiencias de colaboración más inclusivas, eficientes y dinámicas para todos.

Para obtener más información, visite: https://www.kandaovr.com/focus

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/conozca-kandao-focus-y-focus-se-camaras-web-4k-con-ia-302942642.html