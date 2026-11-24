Cómo conseguir la libertad financiera: la historia de Sergi Lerma y su estrategia inmobiliaria - Igres Inversion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre

La libertad financiera suele asociarse a grandes patrimonios, elevados salarios o negocios de éxito. Sin embargo, la construcción de una posición económica más independiente también puede partir de cantidades más modestas cuando existe planificación, capacidad de ahorro y una estrategia de inversión definida. El recorrido de Sergi Lerma, fundador y CEO de IGRES Inversión, constituye un ejemplo de cómo la inversión inmobiliaria puede utilizarse como instrumento para construir patrimonio de manera progresiva.

Su punto de partida fueron 15.000 euros ahorrados y unos ingresos alejados de los que habitualmente se relacionan con los grandes inversores. Según los datos difundidos por IGRES Inversión, Lerma trabajaba como maestro y percibía una nómina de alrededor de 1.700 euros cuando comenzó este proceso. En menos de tres años, consiguió desarrollar una cartera inmobiliaria que le permitió alcanzar la independencia financiera y construir un patrimonio inmobiliario valorado en millones de euros.

De 15.000 euros a construir un patrimonio inmobiliario

El proceso seguido por Sergi Lerma se apoyó en una estrategia de inversión orientada a adquirir activos con capacidad para generar ingresos recurrentes, utilizar financiación de manera controlada y reinvertir progresivamente los recursos obtenidos. El objetivo no consistía únicamente en comprar viviendas, sino en aumentar de forma gradual la capacidad para abordar nuevas operaciones y avanzar en la generación de patrimonio.

El apalancamiento desempeñó un papel importante. En lugar de entender la financiación únicamente como deuda, la estrategia consistió en utilizarla como una herramienta para incrementar la capacidad de compra, manteniendo el control sobre las obligaciones asumidas. Este planteamiento requiere analizar la viabilidad de cada operación, los costes financieros, los posibles gastos asociados al inmueble y la capacidad para afrontar escenarios menos favorables.

La inversión en vivienda se convirtió así en el principal vehículo utilizado por Lerma para desarrollar su patrimonio. Los ingresos procedentes del alquiler y la reinversión permitieron continuar ampliando la cartera y construir una estructura orientada a generar rentas recurrentes.

Esta trayectoria no convierte la independencia financiera en un resultado automático ni reproducible en idénticos plazos. Cada inversión está condicionada por el capital disponible, la financiación, los precios de adquisición, la fiscalidad, la rentabilidad y los riesgos propios del mercado. La experiencia de Lerma pone el acento en la importancia de analizar los números, establecer objetivos concretos y mantener una estrategia a largo plazo.

De inversor a CEO de IGRES Inversión

La experiencia acumulada como inversor terminó trasladándose al emprendimiento con la creación de IGRES Inversión, firma especializada en acompañar operaciones inmobiliarias desde la perspectiva del comprador. La compañía interviene en diferentes fases del proceso, desde la búsqueda y análisis de inmuebles hasta la negociación, financiación, adecuación y posterior gestión del alquiler.

Sergi Lerma también ha trasladado su experiencia al ámbito de la educación financiera y la divulgación, participando en iniciativas relacionadas con inversión, financiación y utilización responsable del apalancamiento. Esta evolución profesional ha tenido continuidad en 2026 con su nominación a los Best CEO Awards 2026, un reconocimiento que, según la información facilitada por IGRES Inversión, pone el foco en su trayectoria como CEO y en el desarrollo empresarial del proyecto.

La historia de Sergi Lerma plantea así la libertad financiera como un recorrido vinculado al ahorro, la disciplina, la formación y la toma de decisiones calculadas. En su caso, la inversión inmobiliaria fue la herramienta elegida para transformar un capital inicial limitado en un patrimonio de mayor dimensión.

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