- El consejero delegado de Corporater gana el premio Emprendedor del año de EY (Scale Up) en las finales nacionales en Noruega

STAVANGER, Noruega, 25 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- El fundador y consejero delegado de Corporater, Tor Inge Vasshus, ganó el prestigioso premio EY Entrepreneur of the Year en la categoría 'Scale up' en la final nacional en Noruega, por haber "construido con éxito un negocio global líder en el mercado".

El jurado destacó cómo Corporater, bajo el liderazgo de Tor Inge, había aprovechado las oportunidades con un enfoque holístico para establecer soluciones escalables y competitivas a nivel internacional. El premio de EY reconoce el crecimiento acelerado de Corporater en los últimos años y el enorme potencial para un mayor crecimiento global.

Corporater nació en el año 2000 con la visión de crear software que permitiera a las organizaciones reflejar sus procesos y estructuras empresariales únicos y generar resultados empresariales medibles. "Mi objetivo era crear una empresa basada en valores que no solo redefiniera la forma en que se crean y utilizan las aplicaciones empresariales, sino que también aprovechara su éxito para generar un impacto social positivo", afirmó Tor Inge Vasshus.

En sus primeros años, Corporater se centró principalmente en soluciones para la gestión del rendimiento, el cuadro de mando integral y la ejecución de estrategias. En los años siguientes, Corporater expandió sus operaciones en el extranjero, aumentó su base de clientes para incluir organizaciones empresariales y amplió su oferta para incluir soluciones de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC). En la actualidad, la empresa es líder mundial en soluciones de software para gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) junto con la gestión del rendimiento (denominadas conjuntamente GPRC) y cuenta con el reconocimiento de varios analistas líderes en sus informes de mercado globales y publicaciones de investigación.

"La ética, la orientación al cliente y el liderazgo de servicio son los valores sobre los que construimos nuestra organización. Desde nuestra fundación en Stavanger, Corporater ha crecido hasta convertirse en una organización global con oficinas en todo el mundo para respaldar a nuestra creciente lista de clientes y socios. Nuestro producto también ha evolucionado: de EPM (Enterprise Performance Management) a BMP (Business Management Platform) y de P (Performance) a GPRC. El premio EY es un testimonio de nuestra gran visión y nuestro impulso, que ha dado sus frutos al ofrecer un producto global diseñado en Noruega", añadió Vasshus.

Acerca de Corporater:

Corporater es un proveedor líder mundial de soluciones de software empresarial para la gestión de gobernanza, rendimiento, riesgo y cumplimiento (GPRC). Con más de 20 años de experiencia, innovación y satisfacción del cliente, Corporater permite a las organizaciones medianas y grandes lograr sus objetivos de programas de GRC y rendimiento efectivos. Visite corporater.com o síganos en LinkedIn.

