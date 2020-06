COMUNICADO: El consejero delegado de Supermicro da un discurso en Computex

- El consejero delegado de Supermicro da un discurso en Computex - Innovación en la Infraestructura 5G

El consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, da un discurso en COMPUTEXOnline

TAIPEI, Taiwán, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, ha anunciado hoy que dará a conocer sus sistemas Intelligent Edge y obtendrá una vista previa de su nueva línea de servidores CloudDC diseñada para implementaciones a gran escala en centros de datos en la nube durante un discurso del consejero delegado en COMPUTEXOnline, el 3 de junio en Taipei.

Datos Discurso COMPUTEXOnline:

Hora Agenda Ponente --- 10:00 - Presentación Charles Liang, Fundador, Director General, Consejero 10:20 Delegado, Presidente de la Junta, Supermicro (GMT +8) ---

Supermicro reconoció pronto la necesidad de una plataforma en la nube robusta para proporcionar a los operadores de red un entorno para desarrollar aplicaciones y una ventaja distribuida. Esto es especialmente importante, ya que las funciones de red 5G principales estarán estrechamente entrelazadas y alimentadas por nubes públicas. Los servidores CloudDC de doble procesador de próxima generación de Supermicro cuentan con múltiples opciones de almacenamiento en servidores 1U y 2U, dos ranuras AIOM compatibles con OCP 3.0 para hasta cuatro puertos de 100 GbE, compatibilidad con Open BMC, un diseño de placa posterior totalmente híbrido compatible con unidades de almacenamiento SATA3, SAS3 o NVMe y una arquitectura simplificada optimizada para entornos de hiperescala.

"Con nuestra ya fuerte posición en la infraestructura 5G y el lanzamiento inicial de los servidores CloudDC, Supermicro proporciona a los clientes sistemas optimizados de próxima generación desde el borde hasta la nube", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Esta combinación demuestra el enfoque continuo de Supermicro en los sistemas basados en x86 y el soporte para soluciones compatibles con NFV de código abierto (virtualización de funciones de red) aprovechando NEBS y software de telecomunicaciones validado listo para usar alimentado por nuestras Building Block Solutions(®) de servidores y almacenamiento de información."

Los servidores Supermicro CloudDC ofrecen un valor excepcional para una multitud de casos de uso. Para la nube privada, los servidores CloudDC tienen almacenamiento y expansión flexibles, NVMe sobre telas, implementación rápida, fácil mantenimiento y alta escalabilidad. En el ámbito 5G/telco, los sistemas CloudDC están diseñados para estar listos para NEBS Nivel 3, admitir elementos de red virtualizados O-RAN como DU, CU y núcleo, así como acomodar tarjetas aceleradoras FPGA. La plataforma admite hasta cuatro tarjetas aceleradoras GPU y puede procesar entrenamiento e inferencia de aprendizaje profundo, análisis de datos, gráficos e informática de alto rendimiento.

Supermicro anunció a principios de este año sus primeros Outdoor Edge Systems en el mercado. Estos servidores basados en IP65 están optimizados para 5G RAN, inferencias de IA y otras aplicaciones inteligentes centradas en el borde. Estos nuevos sistemas soportan el movimiento de la industria hacia el software de código abierto y el hardware disgregado x86 y son ideales para entornos exteriores hostiles.

