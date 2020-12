Consejeros delegados que se comprometieron a promover a las mujeres en puestos de liderazgo

-Consejeros delegados que se comprometieron a promover a las mujeres para superar a los compañeros globales en puestos de liderazgo

El Informe proporciona recomendaciones sobre cómo recopilar datos de raza/etnia

NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- De nuevo, Catalyst CEO Champions For Change [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005399-1&h=2671658476&u...] están promoviendo a las mujeres a través de la cartera de liderazgo, de acuerdo con el informe recién publicado Hacia un futuro más equitativo: Catalyst CEO Champions For Change. El informe también identifica las formas en que las empresas globales pueden recopilar datos sobre la etnia y la raza en sus organizaciones.

https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jp...]

El progreso tangible en la representación de las mujeres en el curso del liderazgo global muestra que las mujeres comprenden casi el 40% de los gerentes y están casi en un tercio del liderazgo de la junta superior y a nivel senior:

-- Executivas: 27,0% (vs. empresas globales: 23%) -- Directoras senior: 29,5% (vs. empresas globales: 29%) -- Directoras: 39,3% (vs. empresas globales: 37%) -- Directoras de la Junta: 31,6% (vs. S&P 500: 26%)

La pandemia y las protestas contra el racismo han llevado a un despertar corporativo, impulsando a más empresas a profundizar y comprometerse a tomar medidas para derribar las barreras sistémicas creadas por las desigualdades raciales y étnicas. Mucho antes de 2020, Catalyst CEO Champions For Change ha participado en este esfuerzo, y siguen liderando el camino hacia la creación de lugares de trabajo más inclusivos.

"En todos los niveles de nuestra empresa, estamos comprometidos a aumentar la representación y visibilidad de diversos talentos, y nuestra asociación con Catalyst CEO Champions For Change nos ayudará a acelerar ese progreso," dijo Brian Moynihan, consejero delegado en Bank of America. "También hemos construido sobre el trabajo que hemos puesto en marcha a lo largo de la historia de nuestra empresa para garantizar un lugar de trabajo diverso e inclusivo y hemos visto aumentos en la representación diversa en casi todas las áreas."

El informe explora formas de medir la representación de las mujeres que se identifican con grupos étnicos y raciales subrepresentados y proporciona un plan de tres pasos para ayudar a las organizaciones a acelerar su camino hacia la equidad:

-- Paso 1: Obtener educación sobre la interseccionalidad. -- Paso 2: Establecer un sistema para recopilar datos fiables sobre raza y etnia. -- Paso 3: Iniciar la conversación sobre el racismo.

"Las mujeres, y particularmente las mujeres de color, se siguen enfrentando a barreras arraigadas al avance de las empresas en todo el mundo, pero es importante que las empresas Catalyst CEO Champions For Change sigan demostrando un progreso colectivo," dijo la presidenta y consejera delegada de Catalyst, Lorraine Hariton. "Sabemos que hay que hacer más trabajo, pero los datos muestran ganancias positivas, y estamos orgullosos de asociarnos con estos consejeros delegados en este esfuerzo."

Lea el informe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005399-1&h=155018800&u=...] .

Más información. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005399-1&h=1592399974&u....]

Unirse a la conversación: #CatalystForChange

###

Acerca de Catalyst

Catalyst [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005399-1&h=2181352724&u...] es una organización sin ánimo de lucro global que trabaja con algunos de los consejeros delegados más poderosos del mundo y empresas líderes para ayudar a construir lugares de trabajo que funcionen para las mujeres. Fundada en 1962, Catalyst impulsa el cambio con investigación pionera, herramientas prácticas y soluciones probadas para acelerar y hacer avanzar a las mujeres hacia el liderazgo, porque el progreso para las mujeres es progreso para todos.

Contactos de Medios:

Naomi R. Patton

Vicepresidente, Medios & Relaciones Públicas

Catalystnpatton@catalyst.org[mailto:npatton@catalyst.org]

Stephanie Wolf

US Communications Consultant

Catalystmedia@stephaniewolfpr.com[mailto:media@stephaniewolfpr.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jp... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005399-1&h=3757826638&u...]

Sitio Web: www.catalyst.org/http://www.catalyst.org//