Consejos de 123tinta.es para ahorrar en la factura de la luz con el cambio de hora

Cambio de hora - 123tinta.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Es el momento perfecto para cambiar los hábitos diarios de consumo en los hogares. Las luces LED son la mejor opción: ahorro de energía, larga duración y máxima luminosidad; por ello la compañía ofrece descuentos especiales del 23 al 30 de marzo en su gama de artículos LED

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Con la llegada del horario de verano este fin de semana —cuando en la madrugada del 28 al 29 de marzo los relojes se adelantarán una hora— los hogares españoles no solo ganarán luz natural por las tardes, sino también una oportunidad para replantear sus hábitos de consumo energético.



Este ajuste, que cada año marca el inicio de días más largos, puede traducirse en un ahorro significativo en la factura eléctrica si se acompaña de pequeños cambios en la rutina diaria. Así lo señalan desde 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresora y tóner, que anima a aprovechar este momento para avanzar hacia un consumo más eficiente y sostenible.



Recomendaciones para ahorrar energía con el cambio de hora:



1. Aprovechar la luz natural: Con más horas de luz natural, es el momento perfecto para reducir el consumo de la iluminación artificial. Reorganizar los espacios y los hábitos dentro del hogar para aprovechar mejor la luz natural ayudará a reducir el uso de electricidad.



2. Optimizar el uso de electrodomésticos: Utilizar programas de bajo consumo en los electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas ayuda a reducir el gasto energético sin comprometer su funcionamiento. Además, programar estos aparatos en horarios con tarifas reducidas también ayuda a disminuir el gasto.



3. Adoptar una climatización consciente: Mantener una temperatura estable evita los picos de consumo de calefacción o aire acondicionado. Es por ello que hay que aprovechar que las temperaturas primaverales son más suaves para ventilar la casa en las horas centrales del día. También se pueden cerrar persianas al atardecer.



4. Cambiar a bombillas de bajo consumo: El paso de las luces normales hacia la iluminación LED se consolida como una de las inversiones más rentables para reducir el gasto energético en el hogar. Para poder realizar este cambio de la mejor manera posible 123tinta.es ofrece luces LED de todo tipo y para cualquier entorno



123tinta.es en La Hora del Planeta 2026

Este año, el cambio de hora de 2026 coincide con la celebración de la Hora del Planeta, una iniciativa impulsada por WWF que tendrá lugar este sábado de 20:30 a 21:30 horas. Como empresa, 123tinta.es se suma a esta acción global, que invita a apagar las luces y desconectar dispositivos eléctricos durante una hora como gesto simbólico para concienciar sobre la importancia de frenar el cambio climático. Mediante estas prácticas, se logra una disminución del gasto energético, reduciendo el impacto ambiental. Gestos cotidianos, como la transición a la tecnología LED y la aplicación de consejos de eficiencia son la clave para transformar cualquier vivienda en un espacio que sea sostenible y responsable.

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