Consejos antes de comprar una Baliza V16 Conectada, según Geobaliza

Consejos antes de comprar una Baliza V16 Conectada - GEOBALIZA

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Desde Geobaliza, empresa especializada en la distribución de balizas V16 Conectadas, dan luz a las principales dudas acerca de las nuevas balizas V16 Conectadas, disponibles en su página web a partir de 29,95 euros.

¿Como saber si una baliza V16 está Homologada?

Para saber si una baliza V16 está homologada, busca el código de certificación grabado (LCOE o IDIADA + números) en la carcasa, no en pegatinas, y verifica que esté en el listado oficial de la DGT en www.dgt.es/v16.

También debes confirmar que tanto en la base del dispositivo como en la caja indica que está conectada a DGT 3.0 y su servicio de geolocalización tiene una validez mínima de 12 años acpartir de la fecha de compra.

Por último, es importante destacar que debido al coste del módulo de comunicaciones y la tarjeta sim integrada este tipo de productos tienen un precio muy superior al de las balizas V16 analógicas.

Actualmente, el mejor precio es de 29,95 euros, disponible exclusivamente en Geobaliza por lo que cualquier oferta muy por debajo de este precio puede referirse a otro tipo de producto no homologado.

¿Ya es obligatoria la baliza V16 Conectada?

Si, el pasado 1 de enero del 2026 entró en vigor el Real Decreto 1030/2022, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.

Desde entonces, la baliza V16 es el único dispositivo de preseñalización de accidentes válido, en sustitución de los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma

¿De cuánto es la multa por no llevar la baliza V16 geolocalizada?

Según la DGT, no disponer o no utilizar correctamente la luz de emergencia V16 homologada conlleva la misma sanción que circular sin los antiguos triángulos de emergencia.

Multa económica: 80 euros

Cuándo se aplica: si el vehículo se detiene por avería o incidente y no se activa la señal V16

Tipo de infracción: incumplimiento de la normativa de señalización de emergencia

La DGT ha dado a entender un “tiempo cómodo” de adaptación de tres meses, periodo durante el cual las autoridades de tráfico no multarán a los conductores.

En resumen, para comprar un producto 100% homologado es aconsejable visitar distribuidores especializados en Balizas V16 Conectadas, como Geobaliza dónde son expertos en este tipo de dispositivos y solo comercializan la luz V16 obligatoria y homologada por la DGT desde 29,95 euros y acorde con la nueva normativa obligatoria que entró en vigor el 1 de enero del 2026.

Contacto

Emisor: GEOBALIZA

Contacto: GEOBALIZA

Número de contacto: 699511519