Consejos antes de comprar muebles de oficina, las claves para elegir el mobiliario adecuado - MERCAOFICINA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de septiembre de 2026.-

La configuración de una oficina influye directamente en el aprovechamiento del espacio, la comodidad y la funcionalidad de cada puesto de trabajo. Sin embargo, una elección inadecuada puede provocar problemas tan habituales como zonas de paso demasiado estrechas, cajones que no pueden abrirse completamente o mesas desproporcionadas para la superficie disponible. Mercaoficina, especializada en mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado, destaca la planificación del espacio entre los principales consejos antes de comprar muebles para entornos profesionales.

Medir el espacio evita errores en la elección del mobiliario

Aunque comprobar las dimensiones pueda parecer una cuestión básica, adquirir una mesa, un armario o varias sillas sin conocer exactamente el espacio disponible puede condicionar posteriormente la distribución de toda la oficina.

Antes de realizar una compra, resulta recomendable medir la anchura y el fondo de la zona en la que se instalarán los muebles. La altura también adquiere especial importancia cuando se buscan armarios o estanterías, ya que permite determinar qué modelos pueden aprovechar mejor el espacio vertical.

Las dimensiones del propio mueble tampoco deberían constituir la única referencia. Es necesario contemplar el espacio que ocuparán las sillas durante su utilización y reservar una superficie suficiente para facilitar movimientos cómodos alrededor de los puestos de trabajo.

La apertura de puertas y cajones representa otro aspecto que puede pasar inadvertido. Una distribución adecuada debe permitir utilizarlos completamente sin interferir con otros muebles, paredes o elementos del espacio.

Funcionalidad y comodidad para aprovechar cada metro

Entre los consejos antes de comprar también destaca la necesidad de estudiar las zonas de paso. Mantener recorridos despejados contribuye a que la oficina conserve su funcionalidad incluso cuando se incorporan nuevos puestos de trabajo, espacios de almacenamiento o áreas de reunión.

Una planificación previa permite, además, analizar las necesidades reales antes de seleccionar el mobiliario. Mercaoficina dispone de alternativas de mobiliario nuevo y de segunda mano reacondicionado, entre las que se encuentran mesas, sillas, armarios, cajoneras y otros elementos destinados a diferentes configuraciones profesionales.

La elección entre distintas soluciones debe considerar tanto las características físicas de la oficina como el uso previsto para cada elemento. Aspectos como la ergonomía de las sillas, la superficie necesaria en las mesas o la capacidad de almacenamiento pueden resultar determinantes para configurar un entorno adaptado a la actividad diaria.

Medir antes de comprar permite reducir errores y aprovechar de manera más eficiente cada metro disponible. A partir de esta información, Mercaoficina orienta la selección de mobiliario según las necesidades de cada espacio, con el objetivo de configurar oficinas cómodas, ordenadas y funcionales desde su planificación inicial.

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