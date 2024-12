Consejos para unas compras de Navidad seguras, según Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Sabiendo que cerca de un 65% de los españoles recurrirá al comercio online para hacer sus compras navideñas, utilizar una conexión fiable, no guardar los datos de pago o recurrir a páginas web con sellos de confianza son algunos de los consejos que pueden ayudar a que estas transcurran sin incidentes

Madrid, 4 de diciembre de 2024.- La falta de tiempo o la variedad de productos disponibles son solo algunos de los motivos por los que las compras online se han convertido en la opción favorita para muchas personas. La temporada navideña no es una excepción: un 66% de españoles optará por hacer sus compras de Navidad de forma online, agilizando así el proceso y recibiendo los pedidos directamente en casa, sin tener que desplazarse siquiera al establecimiento, según la Encuesta del Sentimiento del Comprador Navideño de Sensormatic Solutions.



La preferencia por comprar online sigue aumentando con respecto a años anteriores. Si bien todas las generaciones se suman a esta tendencia, el 85 % de los mayores de 60 años optará por unas compras más tradicionales, en tiendas físicas; mientras que un 77% de los millenials (nacidos entre 1982 y 1994) preferirá hacer sus compras online.



Aunque comprar online presenta ventajas como acortar tiempos o acceder a un catálogo más amplio que el de las tiendas físicas, también existen inconvenientes a tener en cuenta. Las ofertas llamativas o la variedad de productos pueden propiciar compras impulsivas, en las que los clientes no tienen en cuenta aspectos como la posibilidad de devolver el artículo si no les convence o la fiabilidad de la página desde la que están comprando.



Para garantizar unas compras online seguras, el departamento de asistencia jurídica de Allianz Partners insiste en la importancia de saber protegerse y contar con el asesoramiento adecuado. Paz Tejedor, Responsable de Asistencia y Protección Jurídica de Allianz Partners, apunta: "Debemos conocer los peligros más comunes que, en épocas de compras en masa, pueden perjudicarnos como consumidores. Lo barato puede salir caro, por lo que informarnos correctamente antes de adquirir cualquier producto es fundamental. Con el seguro de defensa legal queremos que nuestros clientes se sientan protegidos y con la tranquilidad de saber que, desde Allianz Partners, defendemos sus intereses y derechos como consumidores".



Con el objetivo de ayudar en que estas compras navideñas sean más seguras, Allianz Partners propone los siguientes consejos:



• Realizar las compras en páginas que inspiren seguridad, recordando que los comercios con sellos de confianza ofrecen mejores garantías.



• Es recomendable utilizar una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos online, tipo prepago o de un solo uso.



• Sospechar cuando una oferta sea demasiado atractiva, ya que puede tratarse de una web fraudulenta.



• Utilizar una conexión a internet fiable y comprobar la correcta configuración del dispositivo desde el que se va a hacer la compra.



• Desistir de una compra o contrato sin tener que dar explicaciones en los 14 días posteriores al mismo es un derecho del consumidor. En caso de desistimiento o uso de la garantía, la compra no debe tener coste para el cliente, incluyendo los gastos de envío.



• Cuando el pago se ha realizado con tarjeta de crédito, el comercio online suele ofrecer la opción de guardar los datos de pago. La recomendación es valorar la necesidad de guardar estos datos, ya que siempre será más seguro borrarlos y facilitarlos nuevamente en caso de necesitarlo.







Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Allianz Partners

Teléfono de contacto: 639269253