Consejos de Erum Vial para viajar seguro esta Semana Santa

Madrid, 25 de marzo

Una medida crucial para la seguridad en los viajes de Semana Santa es la utilización de luces de emergencia homologadas por la DGT, como las luces de Emergencia LED ONE de Erum Vial

Erum Vial, líder en innovación y seguridad vial, comparte consejos para garantizar viajes seguros durante la próxima Semana Santa. Con el compromiso de promover la seguridad en las carreteras, la empresa líder en seguridad vial ha recopilado una lista de recomendaciones clave para los conductores que se embarcan en sus viajes durante esta temporada festiva.



Planificación del viaje:



• Antes de salir, es esencial planificar la ruta y evitar los momentos de mayor tráfico. Considera factores como la presencia de niños o personas mayores, y evita viajar largas distancias después de la jornada laboral para prevenir fatiga y cansancio.



Revisión del vehículo:



• Realiza un adecuado mantenimiento del vehículo, incluyendo la revisión de neumáticos, luces y niveles de líquidos para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.



Carga segura:



• Asegura que la carga esté correctamente colocada y sujeta, evitando objetos sueltos que puedan convertirse en peligros en caso de frenazo brusco.



Hacer descansos cada dos horas:



• Los expertos en seguridad recomiendan encarecidamente tomar descansos breves cada dos horas durante los viajes largos de conducción.





Conducción responsable:



• Respeta las normas de tráfico y mantén una distancia de seguridad adecuada. Evita asumir riesgos innecesarios y conduce de manera tranquila y relajada.





Llevar siempre la luz de emergencia LED ONE de Erum Vial:



Una medida crucial para la seguridad en carretera es la utilización de luces de emergencia homologadas por la DGT, como las luces de Emergencia LED ONE de Erum Vial. Estas luces no solo garantizan la visibilidad del vehículo en caso de emergencia, sino que también ofrecen otras funcionalidades clave, incluyendo:



Beneficios de las luces de emergencia LED ONE de Erum Vial:



• Conectividad: Las luces LED ONE están diseñadas para conectarse con la plataforma DGT 3.0, proporcionando información en tiempo real sobre la ubicación del vehículo.



• Homologación DGT: Cumplen con los más altos estándares de seguridad y están homologadas por la Dirección General de Tráfico, asegurando su fiabilidad y eficacia en cualquier situación.



• Durabilidad y eficiencia: Fabricadas en España con materiales de alta calidad, las luces LED ONE son duraderas y ofrecen un rendimiento óptimo durante largos periodos de tiempo.





• Sostenibilidad: La luz LEDONE ECO Connected marca un hito importante al ser la primera y única luz de emergencia del mercado fabricada con materiales reciclados y 100% reciclable





Además, para priorizar la seguridad de todos los conductores españoles esta Semana Santa, Erum Vial junto a Correos ha activado un descuento del 10% en sus luces de emergencia. El descuento es válido desde este momento en todas las luces de emergencia led one del marketplace.



Al seguir estos consejos y aprovechar las ventajas de tecnologías como las luces de emergencia LED ONE de Erum Vial, los conductores pueden contribuir a hacer de las carreteras un lugar más seguro para todos.





