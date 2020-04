COMUNICADO: 6 consejos para evitar que se borren los tickets de compra, según La Tienda del Rollo

Los tickets están hechos en papel térmico, sensible al calor. El calor es la fuente de impresión, pero también la principal causa de borrado. El roce con otros papeles y plásticos favorece la desaparición de las impresiones. La Tienda del Rollo explica cómo conservar tus tickets y evitar que se borren

Guardar un ticket de compra es imprescindible si se va a cambiar o devolver un producto recién comprado. Conservar el ticket es aún más importante si, además, este incluye la garantía de compra y las políticas de devolución.



La mayoría de los tickets de compra se realizan con papel térmico, también conocido como “papel químico” o “rollo térmico”, que es un tipo especial de papel reactivo al calor, y que se imprime mediante el método de “impresión térmica directa”. Esto significa que el ticket se imprime gracias al calor, sin tinta. Por tanto, su impacto medioambiental es mínimo, ya que no se usa ni tóner ni tintas líquidas.



La principal causa por la que se borra la información del ticket es el calor, precisamente el mismo que se encarga de que las letras y textos aparezcan de manera nítida en un nuevo ticket de compra.



Además de ser sensibles al calor, los tickets de papel térmico son sensibles a la luz y a la humedad. La Tienda del Rollo, fabricante y distribuidor de rollo térmico, ofrece estos útiles consejos para alargar la vida de tus tickets de compra:



1. No exponer el papel térmico a temperaturas superiores a 40º por tiempo prolongado. Lo ideal sería mantenerlo a una temperatura entre 18º y 25º Celsius.



2. No almacenar lo que se quiera conservar en ambientes húmedos. Lo ideal sería mantener una humedad relativa del 50% (con un margen).



3. Evitar el contacto directo con plásticos.



4. Evitar el contacto con aceites, alcoholes, solventes, etc.



5. No exponerlo a la luz solar.



6. No almacenarlos en ambientes o atmósferas químicamente agresivas.



Para evitar perder la información de un ticket se recomienda hacer una foto o escanearlo, siempre que contenga información importante o sea la garantía del producto que se ha comprado.



Recuperar un ticket es posible



Si se quiere recuperar la información de un ticket hay que llevarlo a un centro fotográfico donde velan el papel con productos químicos que manejan en este tipo de talleres. Algunos de ellos dan el ticket recuperado o en formato foto y el archivo en algún soporte digital.



