Consejos para que perros y gatos disfruten de la primavera según Herbolario para animales

Herbolario para animales, web especializada en bienestar natural para perros y gatos, cumple 11 años y lo celebra compartiendo unos consejos prácticos para que perros y gatos disfruten al máximo de la primavera. Además, ofrece descuentos y regalitos en sus pedidos hasta finales de marzo, así como un ebook sobre plantas medicinales para perros y gatos

Madrid, 20 de marzo de 2025.- Aunque las bajas temperaturas de las últimas semanas no son propias de la primavera, ya ha llegado la estación de las flores y el calor vendrá pronto. La energía está en transición y, como apunta la Medicina Tradicional China, la energía Yin del invierno, caracterizada por el descanso y la introspección, se convierte en energía Yan, que activa todo y busca la expansión. "Este cambio no es solo externo, también ocurre en el cuerpo humano y en el de los animales, afectando al metabolismo, a las emociones y a la salud en general. Por eso, es conveniente ayudarles a adaptarse a la primavera con productos y terapias naturales", señala Esther García, directora de Herbolario para animales.



¿Cómo ayudar a perros y gatos a adaptarse a la primavera?



Puesta a punto: desintoxicación hepática

El hígado regula la circulación de la energía según la MTC y es responsable de que todas las funciones del cuerpo se desarrollen adecuadamente. Si está bloqueado, los animales pueden sentirse irritables o presentar problemas digestivos. Para ayudar a su equilibrio, es recomendable enriquecer su dieta con suplementos nutricionales con dosificación para gatos y perros que incluyan plantas medicinales como:



• Cardo mariano: su principio activo, la silimarina, ayuda a proteger y regenerar las células hepáticas.



• Diente de león: estimula la producción de bilis, facilitando la digestión y eliminación de toxinas.



• Remolacha: rica en antioxidantes, apoya la función hepática y contribuye a la desintoxicación



• Alcachofa: conocida por sus propiedades hepatoprotectoras, favorece la regeneración celular del hígado.



Alergias estacionales: mantenerlas a raya de forma natural

La primavera puede desencadenar alergias ambientales en perros y gatos debido al aumento del polen y otros alérgenos. Para aliviar sus síntomas de manera natural:



• Suplementos de quercetina y ortiga verde: la quercetina es un flavonoide que se encuentra, por ejemplo, en los frutos rojos, y tiene propiedades antihistamínicas para reducir la respuesta alérgica. También hay plantas medicinales como la ortiga verde con propiedades antihistamínicas.



• Ácidos grasos Omega-3: presentes en el aceite de pescado y en microalgas como la Schizochytrium ayudan a disminuir la inflamación y mejoran la salud de la piel.



• Baños regulares con champús naturales: champús y jabones con ingredientes como la caléndula o la manzanilla eliminan alérgenos acumulados en el pelaje y calman la irritación cutánea.



Protección contra parásitos: alternativas naturales y efectivas

Con el aumento de las temperaturas, pulgas, garrapatas, mosquitos y otros insectos se vuelven más activos. Para proteger a perros y gatos sin recurrir a químicos agresivos, existen los antiparasitarios naturales:



• Pipetas, collares y sprays antiparasitarios naturales elaborados con aceites esenciales de geraniol, lavanda, etc.



• Suplementos herbales que se añaden a la comida como, por ejemplo, la flor de jara, que provoca que la piel del perro o gato desprenda un olor que repele a pulgas y garrapatas.



• Medallas biomagnéticas que emiten frecuencias que repelen insectos sin necesidad de químicos.



La muda: suplementos para frenar la excesiva caída de pelo

Los perros y gatos mudan de pelo en primavera y otoño. Aunque es un proceso natural, a veces resulta excesivo y además de llenar la casa de pelos, puede provocar que los gatos ingieran bolas de pelo ocasionando vómitos, estreñimiento u obstrucciones intestinales.



• Aumenta la frecuencia del cepillado.



• Enriquece su alimentación con suplementos de Omega 3, 6 y 9, y vitaminas del grupo B, incluida la biotina, para mejorar la calidad del pelo y evitar la caída excesiva.



Equilibrio emocional: bienestar integral para perros y gatos

El cambio de estación no solo afecta el cuerpo físico, sino también a la parte emocional y energética de los animales. Algunos pueden estar más activos e inquietos, mientras que otros pueden sentirse más sensibles o irritables. Para contribuir a su equilibrio emocional:



• La Aromaterapia o las flores de Bach ayudan a adaptarse a situaciones que les provocan ansiedad, miedo o irritabilidad.



• Rutinas de paseo y enriquecimiento ambiental para mantener la mente y el cuerpo activos de forma positiva.



Herbolario para animales cumple 11 años

El único herbolario especializado en perros y gatos de España celebra su 11º aniversario con diversas acciones. Todas ellas encaminadas a ayudar a los tutor@s de perros y gatos a cuidarles con alimentación y productos naturales.



Hasta el 31 de marzo, en compras superiores a 20 € con el código 11aniversario25 se aplicará un descuento del 5% y además, todos los pedidos recibirán un regalito especial. Asimismo, desde la homepage de www.herbolarioparaanimales.com se podrá descargar el ebook "15 plantas medicinales para perros y gatos".



Acerca de Herbolario para animales

Herbolario para animales es una tienda online especializada en fitoterapia, suplementos nutricionales, productos de higiene, alimentación y terapias naturales para gatos y perros. Fue creada en 2014 y su objetivo es cuidar de forma integral la salud de perros y gatos.



