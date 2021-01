Consejos veterinarios para cuidar de las mascotas ante el temporal de frío

Los animales, al igual que los humanos, también pueden sufrir problemas relacionados con el frío extremo y la nieve. Los expertos de KIWOKO y KIVET ponen a disposición de la población información útil a tener en cuenta para cuidar de las mascotas este invierno

La borrasca Filomena ha dejado a su paso nieve y temperaturas gélidas a lo largo de muchas zonas del país. En esta época de tiempo tan adverso, no solo las personas deben cuidarse, sino que es fundamental no olvidar que los animales también pueden sufrir las consecuencias del temporal. Para que estos miembros tan importantes de la familia disfruten del invierno sin problemas, existen una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de resguardar a todo tipo de mascotas. Ana Ramírez, veterinaria de Kivet, tiene las claves:



¿Qué familias de animales conviven mejor con el frío extremo?

El frío extremo supone un desafío para la supervivencia de muchos animales. Algunos de ellos se han adaptado de manera natural para sobrevivir a las bajas temperaturas. Un ejemplo de ello son los osos polares que sobreviven a estas temperaturas debido a su denso pelaje, su piel densa y una capa de grasa que presentan bajo la piel. Otro ejemplo de animales que se han adaptado a sobrevivir al frío extremos son las focas, los renos, los pingüinos, la ballena o la morsa.



Sin embargo, cuando se trata de mascotas, aquellas que presentan doble capa de pelo suelen soportar mejor las bajas temperaturas (perros Chow-Chow, Pastor Alemán, Samoyedo, Terranova, Border Collie, Pastor de los Pirineos, etc.).



Estos animales están seleccionados para trabajar bajo temperaturas extremadamente bajas. Las mascotas peor preparadas para el frío son los animales de pelo corto, gatos y perros cachorros o los más ancianos. Igualmente, si la mascota no está habituada o está expuesta de forma prolongada a las bajas temperaturas también es más vulnerable a sufrir más duramente los efectos del frío.



¿Qué hacer en caso de que un perro muestre signos de hipotermia?

Las hipotermias en animales, al igual que en los humanos, vienen dadas por la bajada en la temperatura corporal, por eso, este tipo de problemas se podrían evitar con un buen aislamiento para evitar la pérdida de calor. Hay que tener en cuenta que no todos los animales reaccionan igual al frío.



Los signos más comunes de la hipotermia son temblores, cansancio, extremidades rígidas, palidez de encías, respiración superficial, pupilas dilatadas o estupor. Si la mascota presenta cualquiera de estos signos tras haber estado expuesto al frío se debe:



• Resguardarlos en un lugar cálido y seco.



• Aplicar sobre el tronco fuentes de calor (bolsas de agua caliente, bolsa de semillas, secador del pelo, etc.). Se debe proteger la piel de la mascota al aplicar calor con una manta o toalla.



• Acudir cuando sea posible al veterinario.



“Las visitas al veterinario durante épocas de frío son habituales por hipotermia, traumatismos tras caídas o resbalones, y heridas en almohadillas por la exposición al frío”, asegura Ana Ramírez.



Cuidados básicos ante un temporal de frío

“Una mascota que no esté acostumbrada a las bajas temperaturas y aquellas más sensibles al frío, no deberían estar expuestas a paseos prolongados durante días de temperaturas extremas”.



Se puede proteger a las mascotas frente al frío con ropa de abrigo cuando van a salir a la calle teniendo en cuenta si son animales especialmente sensibles al frío. Igualmente se debe proteger las almohadillas de los perros aplicando una cera para almohadillas para prevenir que se agrieten o quemen debido a las heladas.



Igual de importante es mantener una alimentación adecuada y equilibrada para que puedan producir la energía necesaria para protegerse del frío y mantener una salud óptima.



Otros consejos relacionados con otros grupos de mascotas como roedores o peces

Los signos leves más comunes de hipotermia en roedores o conejos son temblores, rigidez en las extremidades, inactividad, hocicos y orejas frías. En casos más graves suelen presentar pérdida de apetito, depresión, desorientación o pérdida de consciencia.



Para evitar esto es muy importante:



• Mantener a las mascotas alejadas de las corrientes de aire.



• Tapar la jaula por la noche con una manta o toalla para protegerle durante la bajada de temperaturas.



• Mantener la higiene de las jaulas ya que el heno se humedece más en condiciones de frío.



• Proporcionar siempre una casa de madera o plástico con heno para que la mascota pueda protegerse del frío.



Asimismo, una bajada brusca de la temperatura puede afectar a acuarios, terrarios y peceras. Para proteger una pecera o acuario del frío es muy importante que esté situada en una habitación en la que la temperatura se mantenga estable y alejada de corrientes de aire. El uso de un calentador y un termómetro para el agua ayudará a mantener la temperatura ideal para los peces.



Es muy importante usar un buen sistema de filtrado en el acuario y asegurarse de que la circulación del agua sea adecuada. Por último, realizar test al agua con mayor frecuencia ya que los cambios de temperatura pueden alterar la condiciones de la misma y propiciar la aparición de enfermedades en los peces.



Todavía quedan muchos meses de frío y desde Kiwoko y Kivet, recomiendan seguir todos estos consejos para disfrutar del invierno junto a las mascotas, sin descuidar su salud y bienestar.



Sobre Kiwoko

Kiwoko es la mayor cadena de tiendas de animales de España y Portugal. Creada en 2007, inicia su actividad con una misión clara: ayudar a mejorar la vida de todas las mascotas.



Durante sus más de 10 años de actividad, Kiwoko ha profesionalizado el servicio ofrecido en las tiendas de animales a través del mejor asesoramiento de la mano de un experto equipo de más de 1.000 colaboradores y una amplia gama de más de 6.000 productos especializados para el cuidado de las mascotas y con el compromiso de precio mínimo garantizado, disponible en sus 141 tiendas en España y 5 en Portugal, así como en su web www.kiwoko.com. Asimismo, para cubrir todas las necesidades de una mascota, se une a la oferta los 65 centros veterinarios Kivet para cuidar de la salud de los mejores amigos, incluyendo salón de belleza.







Contacto

Nombre contacto: Alejandra Domínguez Brito

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 617776396