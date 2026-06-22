(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de las copias de seguridad: El consenso de la industria sobre la arquitectura de potencia de la IA toma forma en Datacloud 2026

PARÍS, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración del Datacloud Global Congress 2026, Ampace se unió a representantes de Eaton, Siemens, Riello UPS y Ramboll para un panel de discusión que exploró cómo deben evolucionar las arquitecturas de energía para soportar la próxima generación de computación de IA de alta densidad.

La sesión titulada "¿Qué es más adecuado para las necesidades de computación de alta densidad del futuro: la corriente alterna o la corriente continua?" sirvió como marco para la reunión de expertos de todo el ecosistema de infraestructura digital y energética. Los debates se centraron en cómo las cargas de trabajo de IA están desafiando a los sistemas de alimentación convencionales y acelerando la necesidad de una infraestructura más adaptable, escalable e interoperable.

A medida que la densidad de racks sigue aumentando y la volatilidad de las cargas de trabajo se incrementa, los panelistas destacaron la importancia de una colaboración más estrecha entre los proveedores de servicios en la nube a gran escala, los proveedores de tecnología y el ecosistema general de centros de datos. Si bien las arquitecturas de corriente continua de mayor voltaje siguen ganando popularidad, los participantes enfatizaron que la implementación práctica, la estabilidad operativa y la compatibilidad con la infraestructura existente siguen siendo consideraciones críticas.

Un tema recurrente durante el debate fue la evolución del papel de las baterías en los sistemas de alimentación para IA. El almacenamiento de energía se reconoce cada vez más no solo como fuente de alimentación de respaldo, sino también como una capa de infraestructura activa que permite la estabilización de la carga, la coordinación de la red y la gestión dinámica de la energía.

Durante la sesión, James Li, director general de UPS, centros de datos y telecomunicaciones de Ampace, señaló que las cargas de trabajo de IA introducen perfiles de consumo energético que difieren fundamentalmente de los entornos tradicionales de los centros de datos. Subrayó la necesidad de sistemas de baterías capaces de responder a fluctuaciones de carga de alta frecuencia, manteniendo la seguridad, la fiabilidad y la capacidad de respaldo.

Esta perspectiva fue explorada con mayor profundidad durante Datacloud por Aaron Schott, gerente de ventas de UPS en Ampace. En su presentación, "Suavizando la curva de potencia de la IA", Schott destacó cómo los sistemas avanzados de baterías de litio pueden ayudar a absorber las fluctuaciones de potencia impulsadas por la IA en la capa de UPS, lo que respalda tanto la estabilidad de la infraestructura como la implementación de IA preparada para el futuro.

Estos debates reflejan conversaciones más amplias del sector que tendrán lugar en los principales eventos de infraestructura de 2026, incluyendo temas explorados por Ampace y Eaton en Data Center World Washington sobre la optimización de la carga mediante IA, la inteligencia de las baterías y el papel en constante evolución del almacenamiento de energía en las arquitecturas de UPS.

Esta conversación tiene una relevancia especial en Europa, donde las limitaciones de la red eléctrica, el aumento de los costes energéticos y los requisitos de la Directiva de Eficiencia Energética (DEE) están incrementando la demanda de soluciones energéticas seguras, eficientes y compatibles con los ecosistemas de infraestructura existentes.

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