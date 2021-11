Se consigue la eficacia de la desmodulación en fase

- Los datos clínicos muestran la eficacia de la desmodulación en fase y en cuadratura en la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto

La serie F15 de EDAN utilizada en el estudio con su propio algoritmo IQ ha demostrado que reduce los artefactos de duplicación y reducción de la FHR en la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal.

SHENZHEN, China, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ --

EDAN Instruments (300206.SZ) ha dado a conocer hoy que el estudio clínico The Efficacy of In-Phase and Quadrature Demodulation in Electronic Fetal Heart Rate Monitoring During Labor, realizado con la serie F15 de EDAN y su propia tecnología IQ, ha mostrado una mejora significativa en la reducción de las incidencias de la duplicación y la reducción a la mitad de la frecuencia cardíaca fetal (FHR) al utilizar la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal (EFM) con demodulación en fase y cuadratura (IQ).

Si se compara con la demodulación IQ y la demodulación convencional, el método anterior redujo la FHR al doble en aproximadamente un 93% y la reducción a la mitad de FHR en aproximadamente un 80% entre 225 mujeres embarazadas. El estudio demostró además que la eficacia de la demodulación de IQ es más consistente con el control interno de FHR, evitando parcialmente el artefacto, brindando un entorno de entrega más seguro.

"La demodulación IQ no es algo nuevo. Pero se trata de la primera vez que se usa en obstetricia y en EFM, después de dos años de ensayo clínico", explicó Xicheng, Xie, vicepresidente de EDAN. Xie también fue quien inició la idea de integrar la demodulación IQ en EFM. "Las necesidades clínicas son nuestra principal preocupación. Escuchamos la voz de los cuidadores. Y la cambiamos. Nuestro objetivo es reflejar los datos a los usuarios finales de forma tal y como realmente son, y ayudarlos a llevar a cabo su trabajo sin problemas".

Los investigadores del estudio se sorprenden al notar el hecho de que el número presentado por la Serie F15 usando tecnología IQ está estrechamente correlacionado con el control interno de FHR, que es reconocido como el Estándar de Oro en la industria. "Podemos obtener una lectura continua e ininterrumpida con la demodulación IQ. Con este resultado, está previsto que la aplicación pueda mejorar la experiencia tanto para las mamás como para los cuidadores, eliminando las pruebas repetitivas causadas por el problema y proporcionando a las mamás y los bebés un entorno seguro", comentó el autor.

El dispositivo adoptado en el estudio, la serie EDAN F15, lanzada en 2020, se considera el monitor fetal de próxima generación. Con su algoritmo inteligente IQ único, optimización de UX y actualización de hardware, la Serie F15, según el equipo de marketing de EDAN Obstetrics, traerá un aspecto completamente nuevo de las soluciones prenatales. Para obtener más información, póngase en contacto con pr.intl@edan.com.

Acerca de EDAN IQ Intelligent Algorithm

El algoritmo inteligente IQ es un algoritmo diseñado por EDAN que separa la diástole y la sístole de un latido fetal en dos señales en direcciones opuestas y las analiza por separado. Supera las limitaciones inherentes del algoritmo tradicional y reduce significativamente la ocurrencia de duplicación y reducción a la mitad de la FHR.

Acerca de EDAN Instruments, Inc.

EDAN se dedica a mejorar la condición humana en todo el mundo mediante la entrega de productos y servicios médicos innovadores y de alta calidad impulsados por el valor, siendo pioneros en una línea integral de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica que incluyen ECG de diagnóstico, OB/GYN, imágenes por ultrasonido, diagnóstico in-vitro, monitoreo de paciente, pruebas en el lugar de atención y veterinaria. Siga a EDAN en LinkedIn, Facebook e Instagram.