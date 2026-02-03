El consorcio PreciseOnco recibe una subvención de la IHI para impulsar avances en el tratamiento oncológico

Consorcio PreciseOnco coordinado por Philips - Philips

Cofinanciado por la Innovative Health Initiative (IHI) de la Unión Europea, el consorcio de investigación coordinado por Philips combinará imagen médica avanzada, tecnologías de guiado robótico e inteligencia artificial para estandarizar y mejorar la precisión de los tratamientos oncológicos mínimamente invasivos.

El programa de investigación, con una duración de cinco años y un presupuesto total de 23,9 millones de euros, incluye cinco estudios clínicos para validar las soluciones tecnológicas, con el objetivo de establecer un nuevo referente en precisión, seguridad y eficiencia en la atención oncológica mínimamente invasiva.



Ámsterdam, Países Bajos, 3 de febrero de 2026. Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado hoy que el consorcio PreciseOnco, coordinado por Philips, ha sido seleccionado para recibir financiación de la Innovative Health Initiative (IHI) de la Unión Europea con el fin de avanzar en el tratamiento oncológico de precisión mediante la integración de imagen médica avanzada, asistencia robótica y terapias mínimamente invasivas. La financiación pública concedida, por un importe de 14,9 millones de euros, se complementará con 9 millones de euros en contribuciones en especie y recursos adicionales aportados por los socios industriales, dando soporte a un programa de investigación e innovación de cinco años que incluye asimismo cinco estudios clínicos.

“La imagen inteligente y la precisión robótica están abriendo nuevas posibilidades en el tratamiento oncológico mínimamente invasivo”, afirmó Bert van Meurs, Chief Business Leader for Image Guided Therapy en Royal Philips. “Al combinar imagen espectral, software basado en inteligencia artificial y guiado robótico, estamos desarrollando nuevas soluciones que permiten a los profesionales sanitarios tratar el cáncer con mayor precisión, confianza y rapidez. Esto se traduce en mejores resultados para los pacientes y en un uso más eficiente de los recursos hospitalarios. La alianza PreciseOnco reúne tecnología, experiencia clínica y la perspectiva de los pacientes para contribuir a mejorar la forma en que se presta la atención oncológica”

Innovación a través de una colaboración público-privada

La asociación público-privada PreciseOnco reúne a expertos procedentes de la industria, organizaciones de investigación, sociedades médicas y hospitales europeos de referencia:

Organización de investigación: European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR)

Sociedad médica: Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

Socios académicos: Hospital Universitario de Colonia (Uniklinik Köln, Alemania), University Medical Center Utrecht (UMCU) y Leiden University Medical Center (LUMC) en Países Bajos, así como dos grandes redes hospitalarias universitarias en Francia: Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP; Hôpital Henri-Mondor) y Hospices Civils de Lyon (HCL).

Al aunar la experiencia clínica líder en Europa con la innovación industrial, PreciseOnco aspira a establecer un nuevo estándar de referencia en precisión, seguridad y eficiencia en la atención oncológica mínimamente invasiva.

El creciente impacto del cáncer y la necesidad de tratamientos de precisión

El cáncer sigue siendo uno de los principales retos sanitarios, con aproximadamente 2,7 millones de nuevos diagnósticos anuales en Europa [1] y proyecciones que estiman más de 35 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial en 2050, lo que supone un incremento del 77 % respecto a 2022 [2]. En respuesta a este desafío creciente, la oncología intervencionista se ha consolidado como una disciplina en rápida evolución que integra imagen médica, oncología y abordajes terapéuticos mínimamente invasivos [3].

Estos tratamientos —entre ellos la ablación dirigida, la radioembolización y la electroquimioterapia— presentan ventajas frente a la cirugía tradicional, como tiempos de recuperación más cortos y menos efectos secundarios. No obstante, su eficacia depende en gran medida del rendimiento de la imagen médica y de la precisión con la que los profesionales pueden guiar los instrumentos hasta los tumores.

Integración de tecnología avanzada en la sala intervencionista

El consorcio PreciseOnco tiene como objetivo desarrollar un conjunto de tecnologías integradas diseñadas para dar el siguiente salto en la atención oncológica de precisión. Un elemento central del programa de investigación e innovación es la imagen espectral, una modalidad avanzada de tomografía computarizada (TC) y TC de haz cónico que captura información mucho más detallada sobre la composición de los tejidos que la imagen convencional, lo que permite una diferenciación más fiable entre tumores, estructuras vasculares y tejido sano. Al analizar los rayos X a distintos niveles de energía, la imagen espectral ofrece a los profesionales una visualización más clara y precisa de los tejidos que están tratando.

Como complemento a esta tecnología de imagen avanzada, PreciseOnco integrará sistemas de guiado robótico que utilizan datos de imagen en tiempo real para dirigir instrumentos intervencionistas —una o varias agujas— con precisión submilimétrica. Asimismo, el consorcio trabajará en el avance de la electroquimioterapia, una técnica mínimamente invasiva que combina la administración local de impulsos eléctricos con quimioterapia para tratar de forma selectiva el tejido tumoral, con el objetivo de maximizar el control del tumor preservando el tejido sano circundante.

De manera fundamental, todas estas tecnologías estarán impulsadas por algoritmos de inteligencia artificial diseñados para mejorar la calidad de la imagen, reducir la dosis de radiación, optimizar el software de visualización avanzada y proporcionar información intraoperatoria en tiempo real sobre el éxito del tratamiento. Esto permitirá a los profesionales confirmar que los tumores han sido tratados por completo antes de que el paciente abandone el quirófano.

Estudios clínicos

El proyecto se estructura en múltiples paquetes de trabajo que abarcan el desarrollo de tecnología de imagen espectral, el procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial, la integración de guiado robótico, la validación clínica multicéntrica y la evaluación de impacto económico en salud. PreciseOnco llevará a cabo cinco estudios clínicos que abarcan distintos tipos de cáncer y flujos de trabajo intervencionistas, garantizando una validación sólida en entornos clínicos reales:

VISTA (Virtual Spectral Imaging for Superior Thermal Ablation Guidance): evaluación de la imagen espectral para mejorar los procedimientos de ablación en hígado y riñón, así como la radioembolización hepática.

SPOT ON (Spectral angiography-computed tomography to Optimize percutaneous Tumor ablation): análisis del uso de TC espectral para optimizar la localización tumoral y la planificación del tratamiento.

HORA EST HCC 2: combinación de ablación térmica y quimioembolización transarterial (TACE) en una única sesión para mejorar el tratamiento del carcinoma hepatocelular.

SPECTRA-L (Spectral Performance Evaluation of a CT-Equipped Therapeutic Radiology Angio Suite in Liver): evaluación de la imagen espectral en procedimientos de quimioembolización transarterial (TACE).

LASER (Locoregional therApies Spectral Evaluation of Responses): desarrollo de biomarcadores de imagen para predecir el éxito del tratamiento en múltiples tipos de cáncer y técnicas intervencionistas.

En conjunto, estos estudios generarán evidencia que respalde la adopción de la imagen espectral y el guiado robótico en los centros oncológicos europeos, ampliando el acceso a tratamientos mínimamente invasivos avanzados a una población de pacientes más amplia.

Philips y la innovación a través de colaboraciones público-privadas

Las colaboraciones público-privadas desempeñan un papel clave en el avance de la innovación en el ámbito sanitario. Con más de 40 años de experiencia en el diseño y liderazgo de este tipo de alianzas, Philips las considera un complemento estratégico a sus programas globales de I+D, al contribuir a la creación de ecosistemas sostenibles que fomentan la innovación. El amplio porfolio de Philips en imagen médica, terapia guiada por imagen e informática sanitaria ayuda a los profesionales a visualizar, evaluar, guiar el tratamiento y confirmar los resultados, impulsando una atención más precisa y personalizada.

Con innovaciones como la tomografía computarizada espectral basada en detectores Verida, completamente potenciada por inteligencia artificial, y el sistema de terapia guiada por imagen Azurion, Philips continúa ampliando los límites de la tecnología de imagen, la visualización avanzada y la terapia mínimamente invasiva a escala global.

El sitio web del proyecto PreciseOnco estará disponible próximamente en www.preciseonco.eu

La página del proyecto PreciseOnco en CORDIS puede consultarse aquí. La ficha informativa de la IHI sobre PreciseOnco está disponible aquí.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Empresa Común de la Iniciativa de Salud Innovadora (Innovative Health Initiative Joint Undertaking, IHI JU), en el marco del Acuerdo de Subvención nº 101252582. La Empresa Común recibe apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea y de las industrias de ciencias de la vida representadas por COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe y Vaccines Europe. PreciseOnco está financiado por la Unión Europea, por miembros privados y por los socios contribuyentes de la IHI JU. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de las partes anteriormente mencionadas. Ninguna de las partes anteriormente mencionadas puede considerarse responsable de los mismos.

Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países.

