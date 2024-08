Constellation Cold Logistics entra en el mercado danés con un acuerdo para adquirir Agri-Norcold A/S

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Constellation Cold Logistics ("Constellation" o la "Compañía"), un proveedor líder europeo de almacenamiento en frío y logística, anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Agri-Norcold A/S ("Agri-Norcold"). La transacción supone la primera entrada de Constellation en el mercado danés, lo que fortalece su presencia europea y su oferta de servicios en los países nórdicos para clientes existentes y nuevos.

Agri-Norcold, con sede en Aalborg, Dinamarca, es una empresa líder en el sector de la refrigeración danesa desde su creación en 1964. Agri-Norcold posee y opera 10 instalaciones estratégicamente ubicadas cerca de los principales centros de producción de alimentos, puntos de importación/exportación y ciudades importantes, lo que garantiza flujos de transporte y logística eficientes. Su extensa red en Dinamarca cuenta con un total de 865.756 m3 de almacenamiento congelado, o 266.000 espacios para palés, además de una importante infraestructura de congelación y envasado. Desde 2012, Agri-Norcold es propiedad conjunta de TA-Logistics y Danish Crown.

Carlos Rodríguez (consejero delegado de Constellation) afirmó: "La incorporación de Agri-Norcold a nuestra red abre oportunidades estratégicas en Dinamarca y fortalece la posición de liderazgo de Constellation en los países nórdicos, donde ya disfrutamos de sólidas asociaciones y oportunidades de crecimiento con nuestros clientes en Noruega y Suecia.

"La relación de larga duración de Agri-Norcold con Danish Crown y otros productores de carne, lácteos, mariscos y alimentos envasados posiciona bien a la empresa para el crecimiento futuro. Dinamarca es uno de los mayores exportadores netos de productos alimenticios en Europa, y esta transacción nos permitirá seguir creciendo con nuevos clientes, así como con muchos otros a los que ya prestamos servicios a través de la red de Constellation".

Thorkil Andersen (consejero delegado de TA-Logistics A/S y presidente de Agri-Norcold) comentó: "Estoy muy contento de que Agri-Norcold se una a Constellation. El enfoque de servicio al cliente del equipo de Agri-Norcold está muy alineado con la capacidad de respuesta y la cultura de Constellation, y esperan beneficiarse de las capacidades de una red paneuropea. Las empresas de TA-Logistics esperan colaborar con Constellation, tanto en Dinamarca como en otras geografías operativas donde Frode Laursen y otras empresas del grupo ofrecen transporte y otros servicios de valor añadido".

Jan Nielsen (director de Agri-Norcold) dijo: "Quiero felicitar a nuestros empleados por la gran empresa que han construido a lo largo de los años. Deben estar muy orgullosos de lo que hemos logrado juntos y pueden esperar mayores oportunidades y crecimiento como parte de la red más amplia de Constellation. También me gustaría agradecer a nuestros clientes la confianza que depositan en nosotros todos los días. Estoy emocionado de poder ofrecerles ahora soluciones en toda Europa y ampliar nuestros servicios en Dinamarca a los clientes actuales de Constellation. Constellation y Agri-Norcold comparten valores comunes y realmente creo que podemos lograr grandes cosas juntos".

Constellation es el proveedor independiente líder de logística y almacenamiento en frío de Europa con aproximadamente 700.000 posiciones de palés de capacidad de temperatura controlada y presencia en siete países europeos, sin contar la adquisición de Agri-Norcold. www.constellationcold.com

TA-Logistics es una empresa de inversión familiar que se centra exclusivamente en la logística. TA-Logistics posee, dirige y desarrolla empresas logísticas operativas, entre las que se incluyen Frode Laursen A/S, IN-Store A/S, Kaj Madsen Fjelstrup A/S, Skanol A/S y otras filiales, con más de 3.000 empleados, un almacén de 600.000 m2 y 1.300 vehículos de transporte en todo el grupo.

www.ta-logistics.dk | www.frode-laursen.com

