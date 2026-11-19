Salto BIM 2027: más exigencias y nuevos perfiles profesionales - The Factory School

(Información remitida por la empresa firmante)

The Factory School analiza las nuevas exigencias del Plan BIM en España para 2027 y las conclusiones del buildingSMART International Summit 2026, todo apunta hacia un sector donde la gestión de datos, la interoperabilidad y la inteligencia artificial tendrán un papel cada vez más relevante

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- El próximo 1 de octubre de 2027, la metodología BIM (Building Information Modeling) afrontará una nueva etapa en España con la entrada en vigor del siguiente hito del Plan BIM en la contratación pública estatal.



Según el calendario previsto por el Gobierno, los contratos con un valor estimado igual o superior a 5.404.000 euros pasarán al nivel BIM avanzado, mientras que aquellos comprendidos entre 2 y 5,4 millones de euros deberán alcanzar el nivel medio.



El transcurso de los acontecimientos coincide con una transformación internacional de la metodología BIM, en la que el intercambio de información, los estándares abiertos y la automatización están en auge.



Este nuevo escenario también pone el foco en la preparación de los profesionales. La formación en metodología BIM, a través de programas como el Máster BIM Manager + IA de The Factory School, permite desarrollar las competencias necesarias para trabajar con modelos digitales, gestionar información y adaptarse a los nuevos procesos del sector.



El futuro del BIM es de los datos y la inteligencia artificial

El reciente buildingSMART International Summit 2026, celebrado en Tokio, ha puesto el foco en la evolución del openBIM y el desarrollo de nuevos estándares que faciliten el intercambio de información entre plataformas.



Uno de los muchos avances destacados ha sido IFCX, una iniciativa que busca progresar hacia sistemas de intercambio de datos más flexibles, modulares y preparados para integrarse con tecnologías como la inteligencia artificial.



Esta evolución representa un cambio importante para el sector; el valor de BIM ya no reside únicamente en desarrollar modelos tridimensionales, sino también en gestionar y aprovechar la información que contienen durante todo el ciclo de vida de un proyecto.



Nuevos perfiles profesionales para una nueva etapa BIM

Esta transformación también está redefiniendo las competencias profesionales. Miguel Picado, director del área BIM de The Factory School, destaca la importancia de diferenciar tres grandes ámbitos profesionales: producción, coordinación y estrategia.



Una especialización que responde a la creciente complejidad de los proyectos y a la necesidad de contar con profesionales capaces de gestionar equipos, información y procesos. El papel de la inteligencia artificial en la automatización de tareas BIM y las oportunidades que ofrece la interoperabilidad mediante estándares abiertos como IFC.



La evolución del sector plantea así un nuevo reto profesional, dominar la coordinación, la gestión de información y la capacidad de integrar nuevas tecnologías en los procesos de trabajo.



Prepararse para las exigencias BIM de 2027

Ante este escenario, The Factory School apuesta por una formación que combine conocimientos técnicos, metodología BIM y aplicación práctica de inteligencia artificial.



A través de programas como su Máster BIM Manager, la escuela prepara a profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción para asumir funciones de coordinación y gestión BIM, adaptándose a las nuevas necesidades del sector.



El horizonte de 2027 representa, por tanto, un paso más hacia la consolidación de BIM como metodología de trabajo y hacia una transformación que afecta tanto a las empresas como a los profesionales que desarrollan proyectos de construcción.

Contacto

Nombre contacto: Carme Martínez Ferris

Descripción contacto: Content & Creative Executive The Factory School

Teléfono de contacto: +34 689 66 44 98