(Información remitida por la empresa firmante)

-HUAWEI CONNECT 2026 • Europa | Construir una infraestructura de datos en evolución para impulsar la inteligencia digital en Europa

FLORENCIA, Italia, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2026 • Europa, celebrado en Florencia (Italia), la Data Storage Summit bajo el lema 'Redefiniendo la infraestructura de datos en la era inteligente', reunió a expertos del sector, académicos, socios y líderes empresariales de todo el mundo para debatir sobre la evolución de la infraestructura de datos en la era de la IA y compartir las mejores prácticas del sector orientadas a acelerar la transformación digital e inteligente de las empresas europeas.

Durante la cumbre, Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de almacenamiento de datos de Huawei, señaló en su intervención que la IA ha superado sus tres etapas iniciales centradas en la potencia de cómputo, los modelos y los agentes para entrar en una nueva fase en la que los datos constituyen la clave del éxito. Asimismo, subrayó que las empresas deben acelerar el desarrollo de infraestructuras de datos centradas en la IA. Para la inferencia de IA, Huawei ha lanzado la primera solución de plataforma de datos para IA del sector, denominada 3 + 1, que integra una base de conocimientos, un almacén de caché de clave-valor (KV), un banco de memoria y un gestor unificado de caché (Unified Cache Manager, UCM). Esta solución ya se ha implementado en más de 20 escenarios de servicio clave, ofreciendo resultados significativos.

Diagnóstico y tratamiento asistidos por IA: Un hospital de referencia utilizó la plataforma de datos para IA para superar las limitaciones en la comprensión de terminología médica y las frecuentes alucinaciones propias de los modelos de gran escala. Mediante la integración de volúmenes masivos de datos médicos multimodales, el análisis de conocimiento, la vectorización y la construcción de grafos de conocimiento, se desarrolló un agente de grado clínico para el diagnóstico y el tratamiento. Esto permitió aumentar la tasa de adopción de informes de diagnóstico asistidos por IA del 50 % al 90 %, mejorando significativamente la eficiencia.

Un hospital de referencia utilizó la plataforma de datos para IA para superar las limitaciones en la comprensión de terminología médica y las frecuentes alucinaciones propias de los modelos de gran escala. Mediante la integración de volúmenes masivos de datos médicos multimodales, el análisis de conocimiento, la vectorización y la construcción de grafos de conocimiento, se desarrolló un agente de grado clínico para el diagnóstico y el tratamiento. Esto permitió aumentar la tasa de adopción de informes de diagnóstico asistidos por IA del 50 % al 90 %, mejorando significativamente la eficiencia. Programación asistida por IA: En el marco de un enfoque de desarrollo basado en especificaciones (SDD), las tareas de inferencia que requieren múltiples iteraciones, secuencias extensas y una larga ejecución generan grandes cantidades de datos en la memoria caché KV, lo que provoca cuellos de botella en la capacidad de almacenamiento. Una importante empresa de Internet empleó la plataforma de datos para IA de Huawei para multiplicar por 2,2 el rendimiento de la inferencia —medido en tokens por segundo (TPS)—, sustituyendo el cálculo repetitivo por búsquedas asociativas. Para ello, se utilizaron tecnologías como la gestión de caché multinivel, la caché de prefijos y la asociación inteligente de sufijos.

En el marco de un enfoque de desarrollo basado en especificaciones (SDD), las tareas de inferencia que requieren múltiples iteraciones, secuencias extensas y una larga ejecución generan grandes cantidades de datos en la memoria caché KV, lo que provoca cuellos de botella en la capacidad de almacenamiento. Una importante empresa de Internet empleó la plataforma de datos para IA de Huawei para multiplicar por 2,2 el rendimiento de la inferencia —medido en tokens por segundo (TPS)—, sustituyendo el cálculo repetitivo por búsquedas asociativas. Para ello, se utilizaron tecnologías como la gestión de caché multinivel, la caché de prefijos y la asociación inteligente de sufijos. Atención al cliente inteligente: La falta de historiales de los clientes y la imprecisión en el recuerdo de las interacciones dificultan la prestación de servicios de alta calidad en el análisis de llamadas de clientes. Un gran banco logró aumentar la satisfacción de sus clientes en un 16 % mediante el uso de la plataforma de datos basada en IA de Huawei, la cual extrae automáticamente los datos históricos de las conversaciones y recupera la información en cuestión de segundos.

Yuan señaló que el siguiente capítulo de la IA son los datos. Huawei Data Storage seguirá apostando por un ecosistema abierto para su plataforma de datos para IA, con el fin de hacerla compatible con una mayor cantidad de modelos y aplicaciones. Esto fomentará la adopción de la IA en diversos sectores.

Adley Zhang, director del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones para Centros de Datos de Huawei en Europa, destacó el compromiso a largo plazo de la compañía con el mercado europeo de almacenamiento de datos. Este compromiso ha permitido crear una sólida confianza entre clientes y socios, gracias a una constante y excelente evolución de sus productos, un ecosistema de colaboración integral y un sistema de suministro maduro. De hecho, la empresa está ampliando su presencia en diversos sectores, como finanzas, sanidad, educación e investigación, y comercio minorista, al tiempo que sus ingresos continúan creciendo a un ritmo acelerado.

De cara al futuro, Huawei mantiene el compromiso de aprovechar la innovación tecnológica y fomentar un ecosistema abierto para impulsar el crecimiento continuo de la industria del almacenamiento y desarrollar soluciones competitivas para sus clientes.

Rafal Kwiatkowski rafal.kwiatkowski@huawei.com

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