Construir líderes de la industria para los gobiernos mundiales: es hora de liderar el cambio climático (2)

Los principales grupos de la industria de la construcción se comprometen con el objetivo del Acuerdo de París de 1,5oC y retan a los gobiernos a hacer lo mismo

SANTA FE, N.M., 6 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Más de 60 de las firmas internacionales de arquitectura, paisajismo, ingeniería, planificación y construcción más grandes e influyentes, responsables colectivamente de más de 300.000 millones de dólares en construcción anual, junto con dos docenas de organizaciones que representan a más de un millón de profesionales de la industria de la construcción en todo el mundo, emitieron un Comunicado a los líderes gubernamentales que se dirigieron a la Conferencia de las United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26) desafiándolos a intensificar sus objetivos de reducción de emisiones para el entorno construido. Las empresas y organizaciones son signatarias del comunicado 1,5oC COP26 - una carta abierta a los gobiernos soberanos que demuestra el compromiso de las empresas y organizaciones de cumplir con el presupuesto de carbono de 1,5oC del Acuerdo de París y exige que los gobiernos hagan lo mismo.

Según un informe reciente del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando el calentamiento a 1,5oC - el umbral necesario para evitar los peores impactos del cambio climático – se va a encontrar mucho más allá de su alcance. Son numerosas las naciones que todavía operan con objetivos de reducción de emisiones insuficientes que ponen al planeta en un peligro más grave. Análisis recientes de Naciones Unidas y Climate Action Tracker encontraron que ninguna de las principales economías del mundo - incluido el G20 - tiene un plan climático que cumpla con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París.

Los edificios son la mayor fuente de emisiones de carbono del mundo a nivel mundial y representan aproximadamente el 40% de las emisiones totales que se producen. Cuando se tiene en cuenta el carbono incorporado de los interiores, los sistemas y la infraestructura asociada de los edificios, ese porcentaje es sustancialmente mayor. Es por ese motivo que la descarbonización del entorno construido es un paso fundamental para no superar el objetivo de 1,5oC.

"Los responsables de planificar, diseñar y construir el entorno construido global están liderando y transformando nuestro sector de cara a conseguir que sea una parte importante de la solución a la crisis climática", destacó Edward Mazria, fundador y consejero delegado de Architecture 2030. "Ya es hora de que los gobiernos aceleren el ritmo de las reducciones de emisiones de cara a conseguir no superar el objetivo de 1,5oC".

Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector de la construcción no ha aumentado su consumo de energía desde el año 2005, y todo ello pese a que Estados Unidos ha agregado más de 50.000 millones de pies cuadrados de edificios durante ese tiempo. En la actualidad, las emisiones de carbono en todo el sector de la construcción de Estados Unidos siguen disminuyendo cada año y actualmente están un 30% por debajo de los niveles del año 2005.

Los líderes gubernamentales de todo el mundo se van a reunir para poner en marcha las negociaciones sobre el clima en la COP 26 del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Antes de la convocatoria, los firmantes del comunicado buscan poder demostrar su apoyo y acciones para eliminar las emisiones de carbono del entorno construido y animar a los gobiernos a hacer lo mismo.

"La AIA está comprometido con poner en marcha la promoción de edificios energéticamente eficientes, resilientes y sin emisiones de carbono en nuestras ciudades, suburbios y comunidades rurales. Es imperativo que los líderes mundiales reunidos en Glasgow se comprometan plenamente a adoptar políticas, incentivos y códigos de construcción agresivos que cumplir con el presupuesto de carbono de 1,5oC. A medida que los líderes de nuestra nación establecen objetivos ambiciosos, los arquitectos los están haciendo realidad", destacó Peter Exley, director general del Instituto Americano de Arquitectos (AIA).

"Las 60 firmas miembro de la Mesa Redonda de Grandes Empresas de la AIA han firmado el comunicado ya que pensamos que los gobiernos deben saber que nuestra profesión está comprometida con la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. En consecuencia, nuestras firmas miembros se han comprometido a diseñar prácticas que adopten ya los principios de 1,5oC", comentó Griff Davenport, presidente de la mesa redonda de grandes empresas de AIA y director ejecutivo de DLR Group.

"La IFLA apoya con entusiasmo el comunicado 1,5oC COP26", explicó Pamela Conrad, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA). "Esto está alineado con el Compromiso de Acción Climática de la IFLA, que se ha lanzado recientemente y que representa a 77 naciones de todo el mundo y muestra los pasos que están tomando los arquitectos paisajistas como ciudadanos del mundo para limitar el calentamiento planetario a 1,5oC".

La organización independiente sin ánimo de lucro Architecture 2030 ha encabezado esta iniciativa conjunta sin precedentes de los líderes mundiales en arquitectura, arquitectura paisajista, ingeniería, planificación y construcción al invitar a firmas selectas y organizaciones profesionales a alcanzar un compromiso colectivo para descarbonizar el mundo construido para 2040, en línea con el objetivo climático de 1,5°C. Entre los firmantes se incluyen (consulte la lista completa a continuación):

Más de 60 de las principales firmas de diseñó internacionales responsables de forma colectiva de más de 300.000 millones de dólares en la construcción mundial anual

Union Internationale des Architectes formada por organizaciones de arquitectura profesionales procedentes de 124 países y territorios, que representan a más de un millón de arquitectos en todo el mundo

formada por organizaciones de arquitectura profesionales procedentes de 124 países y territorios, que representan a más de un millón de arquitectos en todo el mundo American Institute of Architects que representa a más de 95.000 arquitectos con licencia en más de 200 capítulos de todo el mundo

que representa a más de 95.000 arquitectos con licencia en más de 200 capítulos de todo el mundo International Federation of Landscape Architects que representa a más de 70.000 arquitectos paisajistas de 77 naciones

que representa a más de 70.000 arquitectos paisajistas de 77 naciones AIA Large Firm Roundtable como representación de las 60 firmas de arquitectura más grandes de Norteamérica

como representación de las 60 firmas de arquitectura más grandes de Norteamérica American Planning Association , la principal organización de planificación a nivel mundial, que representa a más de 40.000 miembros

, la principal organización de planificación a nivel mundial, que representa a más de 40.000 miembros American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers como representación de 57.000 miembros que están repartidos a través de 132 países

como representación de 57.000 miembros que están repartidos a través de 132 países Royal Institute of British Architects que representa a 44.000 miembros en todo el mundo

que representa a 44.000 miembros en todo el mundo China Engineering and Construction Association, Architecture Branch , que representa a más de 30 de los principales Local Design Institutes de China , siendo las instituciones de diseño responsables para la mayoría de la construcción en China

, que representa a más de 30 de los principales Local Design Institutes de , siendo las instituciones de diseño responsables para la mayoría de la construcción en U.S. Green Building Council que cuenta con 200.000 miembros profesionales en Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia

que cuenta con 200.000 miembros profesionales en Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, y DGNB German Sustainable Building Council , la mayor red de edificios sostenibles de Europa, que dispone de más de 1.300 miembros

, la mayor red de edificios sostenibles de Europa, que dispone de más de 1.300 miembros Royal Architectural Institute of Canada como representación de más de 5.000 miembros profesionales

como representación de más de 5.000 miembros profesionales Australian Institute of Architects que representa a más de 11.500 miembros profesionales

que representa a más de 11.500 miembros profesionales Congress for the New Urbanism (CNU) que representa a 2.600 miembros en todo el mundo

Si desea conocer más declaraciones de los firmantes acerca de sus compromisos para cumplir con el objetivo climático del 1,5oC y sobre sus acciones que están tomando, visite la página web: cop26communique.org/media.

IDIOMA DEL COMUNICADO

Somos organizaciones, empresas y gobiernos subnacionales responsables de planificar, diseñar, construir y desarrollar el entorno que se ha creado y que existe a nivel mundial.

Estamos poniendo en marcha acciones específicas que aprovechan completamente nuestra capacidad para afectar reducciones significativas de emisiones de carbono con el objetivo de retener una probabilidad del 67% o más de cumplir con el presupuesto de 1.5ºC del Acuerdo de París de 340-400 GTCO2; una reducción de emisiones de entre un 50% y un 65% para 2030 y cero emisiones de CO2 para 2040.

El entorno construido es la fuente más grande de emisiones de carbono del mundo y los edificios son responsables de aproximadamente el 40%, y si tenemos en cuenta el carbono incorporado de los interiores, los sistemas y la infraestructura asociada de los edificios, ese porcentaje se vuelve a una cifra muy superior. Nuestras profesiones e industrias se están transformando y tomando medidas significativas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Al mostrar lo que es posible, animamos a otras personas a conseguir lo mismo.

Instamos a todos los gobiernos soberanos para que incrementen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y sus objetivos de reducción de emisiones para 2030, para limitar el calentamiento planetario en línea con el presupuesto global de carbono restante de 1,5ºC.

Firmantes del comunicado 1,5oC COP26:

FIRMAS

ORGANIZACIONES

ACERCA DE Architecture 2030: Architecture 2030 es una organización independiente, no partidista y sin ánimo de lucro establecida en el año 2002 como respuesta a la emergencia climática en curso. Nuestra misión es transformar rápidamente el mundo construido de ser el principal emisor de gases de efecto invernadero a una solución central para la emergencia climática. Durante casi dos décadas, hemos liderado y diseñado las acciones necesarias para lograr las reducciones de emisiones de CO2 para una alta probabilidad de limitar el calentamiento planetario hasta 1,5°C.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1653274/COP26_Communique.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1641130/COP26_logo_wpurple_Logo.jpg