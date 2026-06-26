Construyendo una red óptica de IA para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Shanghai 2026, se celebró con éxito la Cumbre AI-ON, bajo el lema "Redes para IA, IA para redes". El evento reunió al Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China (MIIT), la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT), operadores globales, socios de la industria y Huawei para explorar las tendencias de las redes ópticas en la nueva era de la monetización de tokens. Los participantes compartieron experiencias prácticas en nuevos servicios como paquetes de ultra-gigabit/10 Gbps e integración de redes y computación. En la cumbre, Huawei presentó 10 productos y soluciones innovadoras de Red Óptica con IA (AI-ON) para capacitar a los operadores en la creación de redes ópticas totalmente orientadas a la IA e impulsar la adopción generalizada de servicios de IA.

En octubre de 2025, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) publicó la visión ION-2030 para las redes ópticas de próxima generación, trazando el rumbo para el futuro de la IA en las redes ópticas (AI-ON). Ao Li, vicepresidente de CAICT, explicó: "Las redes ópticas y la IA se potenciarán mutuamente. La AI-ON dará soporte eficiente a aplicaciones informáticas generalizadas, aprovechando los grandes modelos y los agentes de IA para avanzar hacia redes autónomas de alto nivel. China está pasando de la conectividad 'gigabit en todas partes' a la 'expansión a 10G', impulsando los servicios de banda ancha ultragigabit y explorando nuevas vías para mejorar la calidad de la banda ancha. La computación a nivel de milisegundos está pasando de la 'construcción de sistemas' al 'despliegue a gran escala', sentando las bases de una sólida infraestructura totalmente óptica para la economía digital".

Los operadores están entrando en una nueva era de operaciones de valor

La IA está mejorando significativamente la comodidad de la vida digital para los hogares e impulsando la productividad de las empresas. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan y Shunwang Technology compartieron sus últimas prácticas para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. Aprovechando la mejora en la velocidad del ancho de banda, están potenciando los servicios de banda ancha para el hogar mediante mejoras en la conectividad, servicios inteligentes y soporte proactivo. Estas innovaciones ofrecen experiencias de aplicaciones de IA de primera clase y servicios de banda ancha premium para los hogares, mientras que la mejora de las conexiones de línea privada y las capacidades integradas de servicios de red informática garantizan un acceso y uso informático de alta calidad para las empresas. Los operadores están entrando en una nueva era de operaciones de valor. Al aprovechar las mejoras inteligentes, están maximizando el valor de su base instalada, ampliando los servicios de valor añadido y estableciendo nuevas vías para un crecimiento sostenible.

AI-ON permite a los operadores construir redes ópticas de destino centradas en IA, impulsando el crecimiento compartido en la era de la IA

Para ayudar a los operadores a acelerar la transición a la era de la monetización de tokens, Huawei ha actualizado integralmente sus 10 productos y soluciones innovadoras AI-ON. Kim Jin, vicepresidente de la línea de productos ópticos de Huawei, declaró: "Huawei está impulsando su estrategia de convergencia óptica-IA para permitir el desarrollo coordinado de tecnologías ópticas y de IA. Las series de productos AI-FAN y AI-OTN permiten a los operadores construir redes ópticas de destino centradas en IA, logrando operaciones de ultra-gigabit/10 Gbps orientadas al valor, ofreciendo acceso y uso de computación de alta calidad e impulsando la adopción generalizada de servicios de IA".

Para popularizar la tecnología ultra-gigabit, Huawei ha lanzado una serie de productos AI-FTTR, que incluyen un hub doméstico con IA y una caja inteligente con IA, así como productos FTTR Wi-Fi 7 de triple y doble banda. Para liderar el mercado de 10 Gbps, Huawei ha lanzado la primera tarjeta de servicio PON de 50G de alta densidad del sector para uso comercial a gran escala y ha actualizado el FTTR PON de 50G para admitir Wi-Fi 7 de triple banda (3+3+3). Para redes informáticas de 1 ms, Huawei ha lanzado tres soluciones: Mini OXC, OSU/fgOTN de extremo a extremo e integración de OTN y QKD. Para aprovechar las nuevas oportunidades en DCI nacional e internacional, Huawei ha lanzado la única solución de clúster OTN ultragrande del sector y una solución integrada de cable submarino-terrestre. Además, para construir redes ópticas resilientes, Huawei ha lanzado soluciones de resiliencia de red como AI DAS y WSON de 50 ms.

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