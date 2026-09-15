Construyendo la tienda conectada: Allied Telesis presenta su conectividad segura en NRF Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Allied Telesis, líder mundial en redes seguras y de alto rendimiento para aplicaciones empresariales e industriales, presentará su galardonada plataforma de gestión unificada para la comunidad tecnológica minorista en NRF Europe 2026. La compañía revelará cómo una infraestructura de red confiable puede ayudar a los minoristas a construir tiendas más inteligentes, más conectadas y preparadas para el futuro.

NRF Europe reúne a minoristas y líderes tecnológicos en un momento en que el papel de la red de tiendas está cambiando rápidamente. Los dispositivos conectados, las aplicaciones en la nube, la inteligencia artificial, los servicios digitales, los 'espejos inteligentes' con IA en los probadores y las operaciones cada vez más basadas en datos están generando nuevas exigencias en la infraestructura que sustenta el entorno minorista moderno.

A medida que los minoristas siguen adoptando la IA y las tecnologías conectadas, la infraestructura de red se convierte en una parte cada vez más estratégica del entorno minorista. Se estima que los fallos en la infraestructura de red son la causa principal del 53 % de todas las interrupciones del servicio de los sistemas de punto de venta, lo que le cuesta al minorista promedio alrededor de 4.700 dólares por minuto (en el Black Friday, esta cifra asciende a 9.000 dólares por minuto).

Allied Telesis ayuda a los minoristas a prepararse para esta evolución con soluciones de red seguras, escalables y gestionables, diseñadas en función de las necesidades de las tiendas modernas.

En el stand G-067, Allied Telesis demostrará cómo su plataforma de gestión unificada ofrece la visibilidad, la automatización y la información basada en IA necesarias para operar entornos digitales seguros y resilientes, integrando a la perfección la infraestructura cableada e inalámbrica.

"Los minoristas se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer experiencias digitales fluidas, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia, la seguridad y la resiliencia de sus operaciones", afirmó Antonella Santoro, vicepresidenta de marketing de Allied Telesis. "La red es fundamental para lograrlo. En NRF Europe, esperamos mostrar cómo la infraestructura de red adecuada puede brindar a los minoristas la fiabilidad y la flexibilidad que necesitan hoy, a la vez que sienta las bases para las tecnologías del futuro".

Los visitantes de NRF Europe 2026 podrán reunirse con Allied Telesis en el stand G-067 para descubrir cómo las redes inteligentes pueden respaldar los entornos minoristas conectados, simplificar las operaciones y proporcionar una base sólida para la innovación futura. Para programar una reunión con los ejecutivos de Allied Telesis en el evento, envíe un correo electrónico a Amar_Kessaci@alliedtelesis.com.

Para obtener más información, visite AlliedTelesis.com.

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