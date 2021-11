Las consultas al psicólogo aumentan un 40% según la Psicóloga Emma Navarro de Palencia

Según han indicado numerosos estudios, tras la pandemia se ha observado un notable auge en las consultas de pacientes afectados por la ansiedad y depresión. Específicamente, más del 60% de profesionales psicológicos han informado de este gran aumento

El hecho de asistir a terapia psicológica, a día de hoy, ya no es un tema tabú, pues los prejuicios a los que los pacientes se enfrentaban por el hecho de solicitar ayuda profesional están comenzando a desaparecer.



La sociedad en su conjunto está asumiendo el cuidado de la salud mental como una prioridad y, cada vez lo hace con mayor naturalidad.



Según han indicado numerosos estudios, tras la pandemia se ha observado un notable auge en las consultas de pacientes afectados por la ansiedad y depresión. Específicamente, más del 60% de profesionales psicológicos han informado de este gran aumento.



Cierto es que los padecimientos psicológicos siempre se han mantenido presentes en la vida de muchas personas. Sin embargo, estos últimos años, que han traído consigo múltiples cambios, miedos e inseguridades, se han manifestado en forma de ansiedad en gran parte de la sociedad.



Los confinamientos, las pérdidas de seres queridos, los despidos laborales y las múltiples limitaciones han dejado secuelas incluso en aquellos que gozaban de una salud mental favorable.



En consecuencia, todos aquellos tabúes se han comenzado a derribar, y el hecho de ir al psicólogo ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad.



Asimismo, el gran desarrollo tecnológico, así como una buena conexión a Internet, han permitido que los encuentros con los profesionales de la salud mental mediante terapia online se hayan disparado en los últimos meses.



Dedicarse tiempo a una mismo es crucial

Cuando una persona se siente mal físicamente, normalmente y sin cuestionárselo demasiado, solicita una visita con su médico. Ya sea por un dolor de cabeza, una molestia muscular o una infección, por ejemplo, lo más habitual es acudir a una revisión médica.



“¿Y qué hay de la salud mental? ¿Se cuida de la misma forma que la física?”, pone en duda Emma Navarro, licenciada en Psicología en la Universidad de Valencia. “Desafortunadamente, parte de la sociedad aún descuida su bienestar psicológico, continuando cada día con su rutina, sin frenar, aun sabiendo que algo falla dentro de uno mismo”, apunta.



El psicólogo es un profesional que trata los temas más completos de la mente, ayudando al paciente a gestionar todas aquellas emociones derivadas de experiencias o traumas que le incomodan, asustan, generan inseguridades o simplemente provocan en sí mismo un estado desagradable.



Estos profesionales no solo lidian con trastornos o enfermedades mentales, sino que aportan las herramientas necesarias para aprender a controlar los pensamientos y conductas de forma que la relación con uno mismo y con su entorno sea lo más sana posible.



Es por ello por lo que acudir a un psicólogo puede considerarse una excelente inversión, pues además de resolver un contratiempo, se obtienen las pautas necesarias para afrontar el presente y el futuro de forma óptima.



Tras licenciarse, Emma Navarro fundó su propia clínica, enfocada a tratar todo tipo de problemas de salud mental, así como ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria o conductas inapropiadas en niños y adolescentes. Tal y como ella afirma, su profesión como psicóloga en Valencia no es únicamente una manera de ganarse la vida, sino que supone hacer lo que siempre ha deseado: ayudar a alcanzar el bienestar de las personas.



Ella y su gran equipo de profesionales en el campo de la Piscología realizan terapias psicológicas online y presenciales, tanto individuales, como en grupo o en pareja, para adultos y niños.



Mediante su involucración, empatía, su capacidad analítica y comunicativa, forman parte del proceso de recuperación y mejora de cada uno de los pacientes que acuden a su clínica de psicólogos en Valencia.







Contacto

Nombre contacto: Emma Navarro de Palencia. Psicóloga.

Descripción contacto: Emma Navarro de Palencia. Psicóloga.

Teléfono de contacto: 647020795