Los consumidores eligen a Farmaciasdirect como el Mejor Comercio Online por 4 año consecutivo

Barcelona, 23 de octubre de 2025.-

La farmacia española nº1 de España y Portugal ha sido la más votada, destacando la experiencia de compra, trato al cliente, y servicios

La farmacia online Farmaciasdirect ha sido galardonada por cuarto año consecutivo con el Premio a Mejor Comercio Online del Año en los Premios Comercio del Año, celebrados en Barcelona. Este galardón, otorgado directamente por los consumidores, distingue a Farmaciasdirect como el referente en el sector farmacéutico digital en España. Entre los ganadores destacan empresas como Aldi, Mango, MediaMarkt o Decathlon, entre otras.



Los Premios Comercio del Año, reconocen a las empresas más votadas por los consumidores en base a su experiencia real de compra. En esta edición han participado más de 100.000 consumidores, quienes han evaluado la atención al cliente, la calidad del servicio, la usabilidad web y la satisfacción global con la marca, entre otros.



Un reconocimiento directo del consumidor

En la categoría de Farmacia y Parafarmacia Online, Farmaciasdirect se consolida como la empresa líder, reafirmando su posición como la farmacia online número uno en España. Este reconocimiento supone un hito para la compañía, que ya había sido distinguida en las tres ediciones anteriores y que continúa sumando logros en su estrategia de digitalización y servicio al paciente.



El fundador y CEO de Farmaciasdirect, Antonio Campos, durante la recogida del premio ha destacado que "recibir este premio por cuarto año consecutivo es un honor y una muestra de la confianza que los consumidores depositan en Farmaciasdirect. Es un reconocimiento al esfuerzo y la profesionalidad con la que trabaja día a día todo el equipo".



Tras la gala, Antonio Campos también ha comentado que "desde los inicios de Farmaciasdirect, se ha apostado por trasladar la cercanía de la farmacia tradicional al entorno digital. Es fundamental que cada cliente perciba el mismo nivel de atención personalizada, pero con la comodidad, rapidez y transparencia que ofrece el mundo online. Este premio confirma que Farmaciasdirect está cumpliendo con esa misión".



Más de 60 galardones que reflejan la voz del cliente

El certamen Comercio del Año está considerado el mayor estudio de satisfacción de consumidores en España. Este año se han entregado más de 60 galardones, repartidos entre las categorías de comercio físico y online, reconociendo también a marcas como Primark, Eroski, Leroy Merlin, Ikea o McDonals, entre otras.



En palabras de la organización, "Los sellos Comercio del Año son sinónimo de garantía, calidad y satisfacción. Para las empresas, obtener este reconocimiento significa una ventaja competitiva y una mayor visibilidad ante los clientes potenciales".



Un modelo de éxito en el sector farmacéutico online

Fundada hace más de una década, Farmaciasdirect ha logrado consolidarse como la plataforma de eCommerce sanitario más valorada del país, combinando innovación tecnológica con la vocación farmacéutica de ofrecer atención experta y personalizada. Su catálogo abarca miles de productos de parafarmacia, salud, nutrición y dermocosmética, con el respaldo de un equipo de farmacéuticos que asesoran a diario a sus clientes.



Con este nuevo galardón, Farmaciasdirect ve recompensado nuevamente su compromiso de seguir avanzando en transformación digital, atención sanitaria online y experiencia de cliente, consolidando su papel como referente en el sector del bienestar y la salud digital.







