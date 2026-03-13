Los consumidores ya han hablado; estas son las marcas con el Mejor Servicio del Año 2026 - Comercio del Año
Barcelona, 13 de marzo
El Hotel The One Barcelona ha acogido la ceremonia oficial de entrega de los premios Mejor Servicio del Año 2026, un reconocimiento que distingue a los Comercios y Comercios Online de Servicios. que destacan por ofrecer la mejor experiencia al cliente según la valoración directa de los consumidores.
A diferencia de otros galardones del sector, estos premios se caracterizan por un elemento diferencial: no existe jurado. Son los propios usuarios quienes, a través de sus votaciones, determinan qué empresas ofrecen el mejor servicio en cada categoría.
En esta edición destacamos que se han contabilizado 11.100 votos, con un aumento del 36% participantes.
Este modelo convierte a los consumidores en los verdaderos protagonistas del reconocimiento, premiando a aquellas marcas que han sabido responder a las nuevas expectativas del cliente actual en aspectos clave como la atención, la confianza, la calidad del servicio o la experiencia global.
Durante la ceremonia se reunieron representantes de empresas líderes de distintos sectores, consolidando estos premios como uno de los encuentros de referencia en experiencia de cliente y excelencia en servicios en España.
Los galardones abarcan tanto servicios presenciales como digitales, reflejando cómo el servicio al cliente se ha convertido en un factor decisivo en todos los ámbitos: desde el sector inmobiliario o sanitario hasta la banca digital, la movilidad o los servicios para el hogar.
El sello Mejor Servicio del Año se consolida así como un distintivo de confianza para los consumidores y una ventaja competitiva para las marcas que lo obtienen, al poner en valor el reconocimiento directo de sus propios clientes.
GANADORES · MEJOR SERVICIO DEL AÑO 2026
Sector físico
Agencias Inmobiliarias — CENTURY 21
Agencias de Viajes — VIAJES EL CORTE INGLÉS
Centros de Depilación — SINVELLO!
Clínicas de Medicina Estética — DORSIA
Clínicas de Psicología y Coaching — CLINICAS ORIGEN
Clínicas Dentales — VITALDENT
Estaciones de Servicio — REPSOL
Gimnasios Fitness — VIVAGYM
Lavado de Coches — ALVATO CAR WASH
Lavandería Autoservicio — LA WASH
Reparación y Mantenimiento del Automóvil — CONFORTAUTO
Servicios Asistenciales a Domicilio — INTERDOMICILIO
Servicios de Limpieza del Hogar — INTERDOMICILIO
Tintorerías y Lavanderías Exprés — 5 ÀSEC
Sector online
App Comida y Compra a Domicilio — GLOVO
App Reserva de Hoteles y Viajes — BOOKING
Banca Online — BBVA
Compraventa de Coches Online — FLEXICAR
Mensajería y Paquetería — INPOST
GANADORES · MEJOR FRANQUICIA DEL AÑO 2026
CENTURY 21
SINVELLO!
ELEFANTE AZUL
LA WASH
INTERDOMICILIO
5 ÀSEC
Un reconocimiento basado en la voz del consumidor
El reconocimiento Mejor Servicio del Año continúa consolidándose como una referencia en el ámbito de la experiencia de cliente, al destacar a las marcas que realmente marcan la diferencia en la relación con sus usuarios.
En un entorno cada vez más competitivo, donde los consumidores valoran tanto el producto como la calidad del servicio recibido, este premio se convierte en una señal clara de confianza y excelencia.
Las marcas premiadas obtienen así un distintivo que refuerza su posicionamiento y pone en valor el trabajo de los equipos que están detrás de cada experiencia de cliente.
