Contech Bizkaia 2026 concluye que los datos y la IA son la próxima gran infraestructura de la construcción

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(Información remitida por la empresa firmante)

La IV edición del foro, celebrada en Bilbao con cerca de 200 directivos de grandes constructoras, administración pública y empresas tecnológicas, señala que el sector ya tiene la tecnología que necesita — el cuello de botella es su adopción real en obra

Bilbao, 10 de junio de 2026.-La cuarta edición de Contech Bizkaia, el foro de referencia en construcción y tecnología del País Vasco, reunió el pasado 28 de mayo en el BAT B Accelerator Tower de Bilbao a cerca de 200 profesionales de alto perfil: directivos de grandes constructoras, representantes de la administración pública y agentes del ecosistema de digitalización sectorial. El encuentro, organizado por ODEI, BUILD:INN y BAT, consolidó un diagnóstico claro sobre el momento que vive la industria: la tecnología está madura, los casos de uso son reales y el siguiente salto competitivo lo darán quienes sean capaces de integrar datos, IA y automatización en el día a día de sus operaciones.



La capa de datos, el nuevo campo de batalla

El eje central del debate giró en torno a lo que los ponentes denominaron la "nueva infraestructura invisible" del sector: la integración de ERP, herramientas de gestión de proyecto, modelos digitales y aplicaciones de inteligencia artificial en un ecosistema conectado que dé visibilidad real a cada obra. Los datos compartidos durante la jornada dimensionan el problema con precisión: en una obra media, los equipos dedican alrededor de 200 horas a tareas que no son suyas y se pierde entre el 1,2% y el 1,6% del margen en cada compra.



"En un proyecto de 50 millones de euros, eso equivale a hasta 3 millones de euros evaporados por pura ineficiencia de proceso. Las soluciones ya existen: los casos presentados mostraron reducciones del 50% en plazos de contratación y la liberación del 84% del tiempo de los equipos de compras mediante automatización. La tecnología que mejoran este tipo de procesos son una capa operativa que se integra con el ERP, para dotar a las constructoras de esa dimensión que sus herramientas actuales no tienen", explicó Javier Garmendia, CEO de ODEI, durante su intervención. Conectar oficina y obra en tiempo real (partes de trabajo, control de costes y gestión documental) sin necesidad de que las empresas sustituyan sus sistemas existentes es uno de los retos del sector en la actualidad.



"La advertencia compartida por múltiples voces del evento es igualmente relevante: digitalizar mal es peor que no digitalizar. Si añades tecnología a un proceso que es de por sí ineficiente, no vas a arreglar el problema, vas a generar más frustración", señaló Félix Martínez, Fundador de Kafka's Head. El consenso apunta a que el cuello de botella no es tecnológico, sino cultural: empresas dispuestas a adoptar en serie.



Un sector estratégico que opera por debajo de su potencial

La jornada arrancó con un diagnóstico de fondo. La construcción genera más de 5.000 millones de euros al año en Bizkaia y supera el 13% del PIB vasco, pero arrastra décadas de productividad estancada, adopción tecnológica desigual y una cultura contractual que premia el precio frente a la calidad técnica. "La transformación real de cómo operamos avanza más despacio que la propia innovación. El reto no es generar más innovación, sino conseguir que esa innovación llegue realmente", resumió Marta Epelde, Directora de BUILD:INN.



La industrialización, otro de los grandes temas de la jornada, dejó de ser una promesa para convertirse en un mercado real: fachadas prefabricadas, escaleras y baños modulares ya se imponen en proyectos no por moda, sino por reducción de plazos y costes. El debate no es ya si se industrializará la construcción, sino cómo y a qué velocidad.



5 ideas que vertebran el sector hoy

Los ponentes y mesas redondas del evento dejaron cinco conclusiones que sintetizan el momento de la industria:



1. "La innovación ya no se mide en patentes, sino en adopción real. Lo escaso no es la tecnología, sino su llegada al día a día de la obra".



2. "La industrialización ya está aquí, pero a medias. Convivirá con la obra tradicional durante años; quien prepare antes fábricas, talento y contratos capturará la productividad de la próxima década".



3. "La ingeniería barata sale carísima. Mientras los pliegos premien el precio y no la calidad técnica temprana, las desviaciones seguirán siendo norma".



4. "El siguiente salto competitivo está en la capa de datos. ERP, gestión de proyecto, compras y modelos digitales conectados marcarán la diferencia".



5. "El ecosistema de innovación está maduro y es internacional. El cuello de botella no está en la oferta, sino en la demanda interna del propio sector".



Un foro ya consolidado en su 4ª edición

"Contech Bizkaia nació para cerrar la brecha entre la tecnología y la obra, y cada edición confirma que esa conversación es necesaria y urgente. El nivel de los participantes este año -grandes constructoras, administración y referentes tecnológicos bajo el mismo techo- demuestra que el sector está listo para dar el paso", señala Javier Garmendia, CEO de ODEI.



Sobre ODEI

ODEI (odei.io) es la plataforma de gestión de obra para constructoras que conecta oficina y campo en tiempo real. Permite controlar costes reales frente a presupuesto, digitalizar partes de trabajo desde móvil, gestionar subcontratas y centralizar la documentación de obra sin sustituir el ERP corporativo. Con más de 50 constructoras clientes en España, ODEI opera desde el País Vasco con foco en el mercado nacional.



Sobre BUILD:INN

Build:Inn es el clúster vasco de la construcción, que agrupa y representa a las empresas del sector en Euskadi, impulsando la innovación, la digitalización y la competitividad del tejido empresarial constructor.



Sobre BAT (B Accelerator Tower)

BAT es el hub de aceleración e innovación de Bilbao, promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, que reúne bajo un mismo techo a cientos de organizaciones del ecosistema empresarial e innovador del País Vasco.





Contacto

Emisor: ODEI

Nombre contacto: Javier Cepedano

Descripción contacto: Responsable de Marketing de ODEI

Teléfono de contacto: 629904905



