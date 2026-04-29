CONTECHBizkaia reúne el 28/05 a constructoras, AAPP y tecnología para acelerar la transformación del sector

Contech 2026 - BAT

(Información remitida por la empresa firmante)

ODEI, Build:Inn y BAT celebran el IV encuentro del foro de referencia en construcción y tecnología en Euskadi, con foco en industrialización, robótica y el papel de la ingeniería en el futuro de la obra

Madrid, 29 de abril de 2026.- La construcción vasca vuelve a citarse con la tecnología. El próximo 28 de mayo de 2026, de 9:30 a 13:30, BAT acogerá la cuarta edición de Contech Bizkaia, el encuentro que reúne a los principales agentes del sector para impulsar la digitalización, la industrialización y la colaboración entre construcción tradicional, tecnología e innovación.



El foro está organizado por ODEI —plataforma de gestión de obra para constructoras—, Build:Inn —clúster vasco de la construcción— y BAT (Bilbao Accelerator Tower), y consolida en su 4ª edición un formato que en encuentros anteriores ha logrado congregar a constructores, administración pública, cadena de valor, mundo académico y startups tecnológicas bajo un mismo techo.



Una agenda con visión estratégica, casos prácticos y debate sectorial

La cuarta edición llega con un programa denso. La jornada se abrirá con una keynote inaugural a cargo del CEO de una compañía tecnológica de referencia, seguida del primer debate del día: 'El sistema actual: ¿invertimos demasiado poco tiempo y recursos en ingeniería?', una conversación moderada por Build:Inn que reunirá a directivos de ingeniería, construcción y con representación de la administración pública.



Uno de los momentos centrales de la mañana será una intervención sobre la digitalización en una de las mayores cementeras del mundo, una sesión que pondrá sobre la mesa los retos de la gestión del cambio y las lecciones aprendidas en uno de los procesos de transformación digital más ambiciosos del sector a escala global.



A continuación, la mesa redonda '¿Cómo convive la construcción tradicional con la industrializada y la robótica?' reunirá a directivos, un fabricante líder mundial en automatización industrial y fabricantes de soluciones constructivas industrializadas. El debate explorará cómo deben convivir tres modelos productivos que hoy compiten por la misma obra y que, según los organizadores, están llamados a integrarse más que a sustituirse.



Reino Unido, como mercado invitado

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de Reino Unido como mercado invitado, con una sesión específica sobre oportunidades de negocio en el mercado británico y la presencia de startups de UK organizadas en tres bloques temáticos: tecnología general aplicada al sector, materiales avanzados y robótica. La incorporación responde al interés creciente del sector vasco por internacionalizar sus capacidades tecnológicas y conectar con ecosistemas de innovación maduros.



Un punto de encuentro ya consolidado

Contech Bizkaia se ha consolidado en sus tres ediciones anteriores como uno de los puntos de encuentro de referencia para quienes entienden que el futuro del sector pasa por cerrar la brecha entre la tecnología y la obra.



La colaboración entre ODEI, Build:Inn y BAT aporta al evento una mirada complementaria: la del producto tecnológico aplicado al día a día de la construcción, la del clúster que articula al ecosistema empresarial vasco y la del entorno emprendedor e innovador de Bilbao.



Más allá del programa, los organizadores apuntan a tres ejes que recorrerán toda la jornada. El primero, el déficit de inversión en ingeniería y diseño en una industria que dedica cada vez menos tiempo a planificar y cada vez más a corregir en obra. El segundo, la convivencia entre construcción tradicional, industrializada y robótica, que más allá del debate técnico plantea preguntas sobre el modelo productivo, el talento y la cadena de valor. Y el tercero, el papel real de la digitalización en obra, alejándose de promesas abstractas y centrándose en herramientas que funcionan sobre el terreno.



"La construcción lleva años hablando de transformación digital, pero el cambio real ocurre cuando la tecnología llega a la obra y resuelve problemas concretos. Contech Bizkaia es ese punto de encuentro donde constructores, administración y tecnología se sientan a hablar el mismo idioma", señala Javier Garmendia, CEO y fundador de ODEI.



Inscripciones e información

Las inscripciones al evento están a través de este enlace. La asistencia es gratuita con registro previo y el aforo limitado/abierto.



Sobre ODEI ODEI es la plataforma de gestión de obra que ayuda a las constructoras a controlar costes, automatizar tareas administrativas y tomar decisiones con datos reales en tiempo real, sin necesidad de sustituir su ERP.



Sobre Build:Inn Build:Inn es el clúster vasco de la construcción, que agrupa y representa a las empresas del sector en Euskadi, impulsando la innovación, la digitalización y la competitividad del tejido empresarial.



Sobre BAT (Bilbao Accelerator Tower) BAT es el hub de aceleración e innovación empresarial de Bilbao, punto de encuentro para startups, empresas y agentes tecnológicos que impulsan la transformación de los sectores estratégicos del País Vasco.



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Emisor: ODEI

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