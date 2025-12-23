El contenido y los algoritmos, lo que más preocupa a las familias extremeñas en relación con las pantallas

El contenido y los algoritmos, lo que más preocupa a las familias extremeñas en relación con el uso de pantallas en la infancia - Centro Comercial El Faro

La iniciativa ha creado un punto de encuentro entre familias y expertos en salud y educación. Durante la activación de la campaña ‘Reto Cero Pantallas’ en El Faro más de un centenar de familias superaron los 30 minutos sin móvil alcanzando un total de 3.920 minutos

Los expertos coinciden en que el uso de pantallas en la infancia responde a factores estructurales y emocionales, como la conciliación, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de implicación parental, y recomiendan empezar por el ejemplo adulto

La campaña incluye la producción del documental y el pódcast “Zona Cero Pantallas”, que facilita a las familias experiencias, opiniones y pautas para lograr un entorno digital más saludable

(Información remitida por la empresa firmante)

Badajoz, 23 de diciembre de 2025.- El Faro, centro comercial de referencia en Extremadura, ha extraído que la mayor preocupación de las familias extremeñas en relación con el uso de pantallas en la infancia no es el tiempo, sino el contenido y el algoritmo, como una de las principales conclusiones de la campaña “Zona Cero Pantallas”, que realizó para sensibilizar sobre el uso que dan los niños y adolescentes a los dispositivos digitales. Bajo el lema “Desconectar para reconectar”, se desarrollaron iniciativas enfocadas en dar herramientas a las familias para fomentar el buen uso de las pantallas, disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia.

Durante los días que el evento tuvo lugar en el centro se lanzó un reto de desconexión digital a las familias, dejando sus móviles aparcados durante el tiempo que estuvieran en el centro comercial. Durante el Reto Cero Pantallas, 103 familias extremeñas lograron superar la media hora de desconexión del móvil alcanzando un total de 3.920 minutos. En ese tiempo, padres e hijos depositaron voluntariamente sus dispositivos en taquillas y participaron en actividades, juegos y talleres organizados en los propios centros, para disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia. Gracias a la implicación de las familias, en los ocho centros comerciales donde ha estado activa la iniciativa, se ha logrado acumular un total de 95.494 minutos sin pantallas.

La campaña se ha consolidado como un espacio de escucha activa a las familias, con la participación en una mesa redonda que estuvo compuesta por el Doctor Psicólogo, Juan Carlos Mercado, especialista en psicoterapia integradora, la educadora social de la Asociación Oncológica de Extremadura, María Engracia Manzanedo, y la conferenciante y divulgadora de Educación Positiva Isabel Cuesta, (“Una Madre Molona”).

Además, la doctora y psicóloga especialista en familias Cristina Sánchez, del centro médico ‘Contigo’, ofreció una charla centrada en las diversas herramientas que los padres y madres pueden emplear para gestionar correctamente el uso de la tecnología en edades tempranas en el hogar, y la especialista deportiva en movimiento y salud, Marta Barrena, impartió un taller familiar para ‘reconectar’ sin tecnología a través de movimientos suaves, juegos de equilibrio y posturas compartidas inspiradas en el yoga

Distancia emocional y establecimiento de límites, algunas de las principales preocupaciones

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

Acompañamiento, ejemplo y vínculo, factores clave

Los expertos también compartieron pautas de actuación, coincidiendo en que el uso de pantallas en la infancia responde en muchos casos a factores estructurales y emocionales, como la conciliación laboral, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de interés por parte de las familias.

Por ello, recomiendan empezar por el ejemplo adulto, ya que la reducción del uso de pantallas por parte de los padres tiene un impacto mayor que cualquier norma. Entre las pautas consensuadas destacan establecer pocas normas claras y estables, como evitar pantallas en las comidas, durante el estudio o por la noche, y retrasar en lo posible el acceso a smartphones y redes sociales.

En la adolescencia, los expertos subrayan la importancia de priorizar el vínculo frente al control, fomentar la conversación, ofrecer alternativas saludables al ocio digital y acompañar a los menores ante cualquier dificultad, entendiendo el error como parte natural del aprendizaje.

‘Zona Cero Pantallas’ deja aprendizajes y experiencias familiares en formato documental y pódcast

Como cierre de la iniciativa, desarrollada y puesta en marcha por Kranz, Castellana Properties propietaria del centro comercial ha presentado el documental “Zona Cero Pantallas”, que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones de toda la iniciativa a nivel internacional. Además, todas las charlas y mesas redondas, incluidas las realizadas en el centro comercial El Faro están disponibles en abierto en el pódcast homónimo, accesible en Spotify, YouTube.

Sobre El Faro

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 m de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.300 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE EL FARO:

europa press Comunicación

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu (600 90 56 25)

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado (600 90 50 85)

sandradelgado@europapress.es

Virginia García (679 17 79 45)

virginiagarcia@europapress.es