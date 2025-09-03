EL CONTENIDO NDC DE TAP AIR PORTUGAL YA ESTÁ DISPONIBLE EN TRAVELPORT+

(Información remitida por la empresa firmante)

El contenido NDC de TAP accesible en la plataforma de comercialización de viajes más rápida del sector

LANGLEY, Reino Unido, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Travelport, una empresa tecnológica global que facilita reservas de viajes para cientos de miles de proveedores en todo el mundo, y TAP Air Portugal, la aerolínea líder de Portugal y miembro de Star Alliance, anunciaron hoy que el contenido NDC de TAP ya está disponible para agencias en 29 países —incluidos Portugal, España, Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de países de la Unión Europea— a través de Travelport+.

"Ampliar el acceso de los agentes de viajes a nuestro contenido NDC es un elemento clave de nuestra estrategia comercial a largo plazo para conectar Portugal con el mundo y el mundo con Portugal", afirmó Justin Jovignot, Director de Estrategia Comercial y Distribución de TAP. "Nos enorgullece ofrecer un servicio atento a las necesidades de cada pasajero, y el contenido NDC nos permite brindar a los viajeros toda nuestra gama de productos para que puedan personalizar su experiencia con TAP".

Los agentes que utilicen Travelport+ ahora podrán ver, comparar y reservar toda la gama de tarifas NDC, rutas, servicios y productos complementarios de TAP en una sola vista integrada. Travelport+ es la única plataforma moderna de comercialización centrada al 100% en los agentes de viajes, calificada como la más fácil de usar y con velocidades de búsqueda líderes en el sector, un 23% más rápidas, con un promedio de 0,84 segundos.

"Travelport y TAP Air Portugal mantienen una colaboración sólida basada en ofrecer valor a nuestros clientes comunes: los agentes de viajes", comentó Chris Ramm, Vicepresidente de EMEA, India y Estrategia Global de Ventas para Aerolíneas en Travelport. "La integración del contenido NDC de TAP marca otro hito importante en el fortalecimiento de esa relación.

"La incorporación de TAP a nuestra creciente lista de aerolíneas con contenido NDC disponible a través de Travelport+ refuerza nuestro compromiso continuo con los agentes de viajes y demuestra por qué recientemente hemos sido calificados como número uno en satisfacción del cliente por los profesionales del sector"1.

Acerca de Travelport

Travelport es una empresa tecnológica global que facilita reservas para cientos de miles de proveedores de viajes en todo el mundo. Su marketplace de nueva generación, Travelport+, conecta compradores y vendedores de viajes, simplifica la conexión entre marcas, mejora la forma en que se venden los viajes y permite una comercialización digital moderna. Con sede en el Reino Unido y operaciones en más de 165 países, Travelport está centrado en impulsar la innovación para simplificar el complejo ecosistema de los viajes.

Acerca de TAP Air Portugal

TAP es la aerolínea líder de Portugal y miembro de Star Alliance desde 2005. Con operaciones desde 1945, TAP Air Portugal tiene su hub en Lisboa, una plataforma de acceso privilegiada en Europa, en la intersección con África, América del Norte, Central y del Sur.

TAP Air Portugal es la principal aerolínea del mundo entre Europa y Brasil. Ofrece más de 1.250 vuelos semanales a 85 ciudades, incluyendo siete aeropuertos en Portugal, 10 en América del Norte, 14 en América Central y del Sur, 12 en África y 42 en Europa (además de Portugal).

TAP ha apostado claramente por la modernización de su flota y por ofrecer el mejor producto del sector a sus clientes. Opera una de las flotas más jóvenes del mundo, compuesta exclusivamente por aviones de nueva generación Airbus NEO: A320neo, A321neo, A321LR y A330neo, con mayor eficiencia y menores emisiones. También opera 19 aviones Embraer en su flota regional (TAP Express).

TAP ha sido clasificada por Airline Ratings en 2025 como la aerolínea más segura de Europa y la undécima más segura del mundo.

TAP Air Portugal ha sido reconocida y premiada como la Aerolínea Líder de Europa hacia África y la Aerolínea Líder de Europa hacia Sudamérica por los World Travel Awards en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

En una reciente encuesta global independiente, realizada por Dynata, con 1.289 usuarios y responsables de la toma de decisiones de la industria de viajes de todo el mundo (EMEA, APAC y América), Travelport fue clasificada como la #1 más fácil de usar por los agentes de viaje. Travelport fue clasificada como #1 en tecnología innovadora en la encuesta de Dynata. En Estados Unidos, Travelport se clasificó un 11% por encima de sus competidores.

La empresa también está clasificada como #1 en Software para Agencias de Viajes por G2.com, basándose en reseñas de usuarios y puntuaciones de satisfacción, y ha sido galardonada con otros premios G2, incluyendo "Mejor Relación", "Líder de la Cuadrícula" y "Los Usuarios nos Adoran".

