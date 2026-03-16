Continua expansión nacional y apertura de nuevos centros Luxoro en Madrid - Luxoro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.-

La empresa española Luxoro, especializada en la compra y venta de oro, plata, joyas y relojes de alta gama, ha anunciado la apertura de nuevos centros estratégicos en la Comunidad de Madrid. Con ubicaciones en puntos clave como La Vaguada, Parquesur, Plaza Norte 2 y Majadahonda, la firma consolida su expansión nacional sumando estos activos a su sede principal en Málaga. Esta fase de crecimiento responde a una estrategia orientada a facilitar el acceso a la inversión en metales preciosos y a promover la joyería sostenible, permitiendo que los clientes conviertan sus piezas en desuso en liquidez inmediata o en oportunidades de inversión segura con asesoramiento profesional.

​El modelo de negocio de Luxoro se fundamenta en la transparencia y la especialización técnica dentro del sector de los metales preciosos. La compañía ofrece tasaciones gratuitas, disponibles tanto de forma presencial en su red de tiendas como a través de su canal online, asegurando siempre el mejor precio del mercado y pagos inmediatos. Esta capacidad operativa permite a los usuarios obtener valor real por sus activos de forma rápida y segura, un factor determinante en un contexto económico donde el oro y la plata se mantienen como los principales valores refugio frente a la volatilidad financiera.

​En el ámbito de la inversión patrimonial, la firma destaca por la comercialización de lingotes de oro y plata de inversión certificados. Estos productos cuentan con una pureza del 99,9% y, bajo la normativa vigente, se benefician de un régimen de IVA al 0%, lo que representa una ventaja competitiva directa para el inversor. Luxoro no solo facilita la adquisición de estos metales, sino que proporciona un acompañamiento personalizado para que tanto pequeños ahorradores como grandes inversores puedan diversificar sus carteras con activos físicos tangibles y de alta liquidez internacional.

​Un pilar fundamental en la identidad de la empresa es su compromiso con la joyería sostenible. A través de la compra y recuperación de piezas de oro y alta relojería, Luxoro impulsa un modelo de economía circular que reduce la dependencia de la minería extractiva. Al reintegrar estos materiales preciosos en el circuito comercial, se minimiza el impacto ambiental y se fomenta un consumo responsable en el sector del lujo. De este modo, la empresa logra alinear la rentabilidad económica con la ética medioambiental, ofreciendo una alternativa consciente para quienes buscan deshacerse de joyas antiguas o invertir en nuevos activos.

​La consolidación de Luxoro en Madrid refuerza su posición como líder en el mercado de compra-venta de oro en España. La elección de centros comerciales de alto tránsito para sus nuevas aperturas permite democratizar el acceso a servicios financieros que anteriormente se percibían como exclusivos. La presencia en La Vaguada o Majadahonda asegura que cualquier ciudadano pueda recibir una valoración profesional de sus pertenencias con la garantía de una marca con trayectoria y solvencia demostrada en el mercado malagueño.

​Finalmente, esta expansión nacional proyecta a Luxoro como un actor clave en la dinamización del sector de los metales preciosos. La combinación de tecnología para tasaciones remotas, una red física en constante crecimiento y un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental define el futuro de la marca. La empresa continuará explorando nuevas plazas en el territorio nacional, manteniendo siempre su compromiso con el pago justo, la seguridad jurídica y la excelencia en el trato al cliente, consolidando así un ecosistema donde el lujo y la inversión caminan de la mano de la responsabilidad social.

​Para obtener una tasación o recibir asesoramiento sobre inversión en metales preciosos, se puede contactar a través de:

​Sitio web: luxoro.es/

​Correo electrónico: marketingluxoro@gmail.com