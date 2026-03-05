Continuidad operativa en compactadoras de cartón: RD 1215/1997 exige mantenimiento y comprobaciones

Mantenimiento predictivo - Reciclajes Logísticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Reciclajes Logísticos recuerda que el RD 1215/1997 obliga a mantener los equipos de trabajo (art. 3.5) y a realizar comprobaciones de seguridad documentadas (art. 4); integrar predictivo y revisiones desde el inicio evita paradas, riesgos y costes ocultos

Madrid, 5 de marzo de 2026.- En entornos industriales, retail y logísticos, la fiabilidad de una compactadora de cartón, plástico u otros materiales —o de cualquier equipo de trabajo— no se define por sus prestaciones iniciales, sino por su comportamiento a lo largo de los años. La experiencia operativa demuestra que muchas incidencias críticas no aparecen en los primeros meses, sino cuando el mantenimiento se vuelve reactivo o se limita a intervenciones puntuales, sin planificación ni seguimiento técnico.



El Real Decreto 1215/1997 establece obligaciones claras para el empresario usuario. En particular, exige que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores (art. 3.5). Ese mantenimiento debe realizarse teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características del equipo, sus condiciones de uso y cualquier circunstancia que pueda influir en su deterioro o desajuste.



Además, la norma no se limita al mantenimiento: el art. 4 exige comprobaciones de seguridad. Incluye una comprobación inicial tras la instalación y antes de la primera puesta en marcha, y otra tras cada montaje en un nuevo lugar. También impone comprobaciones y, en su caso, pruebas periódicas cuando existan influencias susceptibles de ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas, así como comprobaciones adicionales ante acontecimientos excepcionales (transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso). Estas comprobaciones deben realizarlas personas competentes, documentarse, estar disponibles para la autoridad laboral y conservarse durante toda la vida útil del equipo.



Costes ocultos en compactación y limpieza industrial

En el mercado, es frecuente que la decisión se enfoque en el precio del equipo y no en el coste total: paradas, tiempos de espera, desplazamientos, repuestos, gestión interna y ausencia de trazabilidad documental pueden convertir una solución aparentemente económica en una operación más cara y más arriesgada a medio plazo. La continuidad operativa real no se define por "reaccionar rápido" ante una avería, sino por prevenir fallos y sostener un control técnico y documental continuado.



Reciclajes Logísticos integra este enfoque como parte estructural de su modelo: mantenimiento predictivo y revisiones de seguridad planificadas, con documentación y seguimiento, junto con compromisos de continuidad operativa mediante SLA de técnico in situ en menos de 24 horas y reparación en menos de 48 horas (según producto), además de 5 años de garantía in situ y servicios asociados incluidos en la solución.

