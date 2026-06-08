CONTONO extrae sus primeras conclusiones tras más de 20 diagnósticos de transparencia salarial

Presentación de la plataforma CONTONO con AEDRH - CONTONO

(Información remitida por la empresa firmante)

Las primeras implantaciones demuestran que la transparencia salarial no se puede gestionar con un informe puntual: exige una plataforma viva, actualizable y sobre todo, recurrente

Madrid, 8 de junio de 2026.- CONTONO presenta sus primeras conclusiones tras más de 20 diagnósticos de transparencia salarial en empresas.



La plataforma especializada en igualdad retributiva, valoración de puestos de trabajo y bandas salariales advierte de que la nueva transparencia salarial no podrá gestionarse con una "foto fija", sino mediante un seguimiento continuo de los datos que aseguren el cumplimiento de Directiva (UE) 2023/970 sobre brecha salarial.



CONTONO, plataforma especializada en transparencia salarial, igualdad retributiva y cumplimiento normativo laboral, ha iniciado ya más de 20 procesos de diagnóstico o adaptación con empresas españolas ante la nueva Directiva europea de transparencia salarial y su próxima implantación en España.



A partir de estas primeras implantaciones, la compañía identifica una conclusión principal: la transparencia salarial no puede gestionarse como un informe puntual realizado en una fecha determinada, sino como un proceso vivo y recurrente dentro de los departamentos de Recursos Humanos.



"La empresa cambia cada mes. Entran personas, salen personas, se revisan salarios, aparecen nuevos complementos, se modifican puestos y se publican nuevas vacantes. Si el diagnóstico salarial no se actualiza, puede quedar obsoleto en pocas semanas", explica Jesús Martínez Pardo, abogado e impulsor de CONTONO.



La plataforma permite a las empresas automatizar la valoración de puestos de trabajo, analizar la brecha salarial de género, construir bandas salariales, ordenar trabajos de igual valor y preparar documentación útil para registro retributivo, auditoría retributiva, planes de igualdad, concursos públicos y subvenciones.



Tres conclusiones de las primeras implantaciones

La primera conclusión es que la transparencia salarial deja de ser una obligación meramente documental. Hasta ahora, muchas empresas han abordado la igualdad retributiva mediante informes externos o documentos estáticos. Sin embargo, la nueva normativa obligará a explicar con mayor rigor cómo se construyen las bandas salariales, qué criterios justifican las diferencias retributivas y si dos trabajos de igual valor están siendo remunerados de forma coherente.



La segunda conclusión es que las bandas salariales se convierten en uno de los principales focos de riesgo. La Directiva europea refuerza la obligación de informar sobre la retribución inicial o la banda salarial en los procesos de contratación, lo que obliga a las empresas a saber previamente en qué banda encaja cada puesto y cómo afecta cada nueva incorporación a su estructura retributiva.



La tercera conclusión es que el diagnóstico salarial pasará a formar parte del propio proceso de gestión de personas. Antes de publicar una vacante, revisar un salario o incorporar a una persona, las empresas deberán comprobar si esa decisión mantiene la coherencia de sus bandas salariales, su valoración de puestos y su brecha retributiva.



Los hoteles, entre los primeros sectores en adaptarse

Entre las organizaciones que ya han iniciado este proceso se encuentra Inhala Hotel, prestigoso hotel situado en la Plaza de Santo Domingo de Madrid, que ha realizado su análisis con CONTONO y está abordando de forma innovadora su adaptación a la nueva normativa.



Para CONTONO, este tipo de proyectos demuestra que la transparencia salarial no afecta únicamente a grandes corporaciones, sino también a empresas de sectores intensivos en personas, como hostelería, servicios, industria, comercio o atención al cliente, donde la estructura salarial puede cambiar con frecuencia y donde los complementos, turnos, variables o nuevas contrataciones pueden alterar el diagnóstico retributivo.



De la consultoría puntual a la plataforma viva

El elemento diferencial de CONTONO es que no plantea la igualdad retributiva como una fotografía fija, sino como una herramienta de gestión continua. La plataforma permite actualizar periódicamente la información salarial, revisar nuevas incorporaciones, comprobar el impacto de los cambios retributivos y mantener viva la documentación necesaria ante Recursos Humanos, representación legal de las personas trabajadoras, inspecciones, concursos públicos o procesos de subvención.



"La transparencia salarial va a exigir datos, metodología y capacidad de explicación. No bastará con tener un documento guardado en una carpeta. Las empresas tendrán que poder demostrar de forma objetiva por qué pagan lo que pagan, cómo valoran sus puestos y cómo corrigen o justifican sus diferencias salariales", señala Martínez Pardo.



CONTONO prevé ampliar durante los próximos meses su colaboración con empresas interesadas en anticiparse a la nueva normativa, especialmente en áreas de Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Compensación y Beneficios, Igualdad y asesoría jurídica.



Sobre CONTONO

CONTONO es una plataforma de transparencia salarial diseñada para ayudar a las empresas a gestionar la igualdad retributiva, la valoración de puestos de trabajo, las bandas salariales, la brecha salarial y la documentación necesaria para cumplir con las nuevas exigencias normativas en materia de transparencia retributiva.



Su objetivo es ofrecer a los departamentos de Recursos Humanos una solución práctica, automatizada y orientada a la toma de decisiones, capaz de transformar datos salariales complejos en información clara, útil y defendible.

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