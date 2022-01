Por qué contratar una empresa de mudanza profesional

Mudanzas Gilmer, el servicio de mudanzas en Madrid que satisface a todos sus clientes

Según un estudio por el portal inmobiliario pisos.com, el 75% de los españoles han cambiado de piso al menos una vez. Pero la media de mudanzas a lo largo de una vida es de 4. Cuatro veces que se debe desmontar la casa, empaquetarlo todo y trasladarse a la nueva. Y hacer una mudanza es algo tedioso y pesado. Además, si no se dispone de un automóvil que permita ir haciendo viajes, sí o sí se tiene que contratar un servicio de mudanzas. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Con qué empresa de mudanzas se va a quedar? Si se está en Madrid, Mudanzas Gilmer es una muy buena opción.



Uno puede tardar varias semanas en escoger el servicio de mudanzas que mejor le vaya. Siempre se suele buscar que cumpla estos requisitos:



• Profesionalidad



• Rapidez



• Puntualidad



• Fiabilidad



• Formalidad



Todas estas virtudes la tiene Mudanzas Gilmer. Por algo son especialistas en mudanzas de hogares, naves y oficinas y llevan más de 12 años cargando y transportando vidas de un piso a otro, dentro de la Comunidad de Madrid. Aunque también hacen servicio nacional, si las mudanzas son de Madrid a otras ciudades españolas Mudanzas Gilmer ofrecen un trato muy cuidadoso, un servicio exquisito y cuidado al detalle. Transportar muebles, electrodomésticos, etc. Se debe hacer con mucho cuidado y esmero para que nada se rompa o se malmeta. Doce años haciendo mudanzas han servido para cultivar una muy buena reputación. Y cada día se esmeran mucho en no echarla a perder.



La base de su buen hacer está en su equipo de trabajadores. Estos llevan años realizando cantidades ingentes de mudanzas en Madrid y pueblos aledaños y no hay mudanza ni desafío que se le resista. Son auténticos profesionales, muy respetuosos y de trato cordial con todos sus clientes. Se encargan de transportar todo tipo de paquetes, grandes o pequeños, duros o delicados, frágiles, etc. Y si en algún viaje hay algún desperfecto cuentan con un Seguro de Mercancías y Responsabilidad Civil de MAPFRE que resarcirá o compensará el valor del objeto dañado.



En Mudanzas Gilmer no solo disponen del personal más cualificado, sino que además cuentan con una flota de vehículos muy variada que se adaptan a cualquier tipo de mudanza. Toda la actividad de la empresa es 100% legal y regularizada. Es decir, cuentan con todos los permisos otorgados por la Comunidad de Madrid para realizar su labor de mudanzas. También se encargan de reservar el espacio de aparcamiento para sus vehículos. Y por supuesto, Mudanzas Gilmer cumplen con todas las medidas de seguridad anti-COVID19: mascarillas, geles desinfectantes, etc.



Sólo hay que ver lo que comentan sus clientes en Redes Sociales destacando su profesionalidad, su puntualidad y su cuidado. Y, sobre todo su precio. Porque contar con un servicio de mudanzas tan profesional y que hagan las cosas tan bien es mucho más económico de lo que uno se espera. Solo hay que pedirle el presupuesto según el traslado que se deba hacer y los chicos de Gilmer seguro que lo ajustarán a las necesidades del cliente. Teléfonos de contacto 918 615 586 - 691 480 595.







Contacto

Nombre contacto: Mudanzas Gilmer

Descripción contacto: Mudanzas Gilmer

Teléfono de contacto: 691480595