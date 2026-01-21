El control de gestión se consolida como el impulsor del fútbol profesional

Los clubes de fútbol apuestan por el control de gestión. - Instituto de Controllers

El fútbol de primera división vive una transformación silenciosa fuera del césped. Global Chartered Controller Institute (GCCI) y la Universidad de Loyola organizan el próximo 10 de febrero, a las 18:00, un encuentro en el que se mostrará la importancia del control de gestión en el deporte rey. Expertos de LaLiga, directivos de clubes históricos y consultores expondrán la contribución de la planificación financiera y operativa al crecimiento y sostenibilidad de los clubes

El fútbol profesional ha dejado de ser solo un espectáculo deportivo para transformarse en una industria de alta complejidad que exige una gestión técnica y rigurosa. En este contexto, el control de gestión se alza como el pilar fundamental para la supervivencia y competitividad de las entidades deportivas a largo plazo. El evento Football Controller Fórum 2026, que se celebrará en el campus de Sevilla de la universidad, reunirá a figuras relevantes del sector para desgranar esta evolución necesaria y la función que desempeña el Controller.



El foro contará con la participación de Alfonso García, responsable de Control de Gestión de LaLiga, quien aportará la visión institucional sobre la disciplina de control económico que ha saneado el fútbol español. Junto a él, Benigno Prieto, socio de KPMG España, analizará las tendencias de consultoría aplicadas al deporte de élite, mientras que la perspectiva de los clubes estará representada por Sofía Álvarez, directora financiera del Cádiz Club de Fútbol SAD, y Adrián Fernández, presidente del Real Club Recreativo de Huelva.



Caso Real Betis, modelo de éxito operativo

Durante la jornada se analizará el Real Betis Balompié como caso de transformación exitosa. Fidel Plaza, director de Organización y Finanzas de la entidad verdiblanca, explicará el proceso que ha transitado desde una gestión tradicional a un modelo de negocio basado en la eficiencia, la digitalización y la diversificación de ingresos.



Para el Real Betis, el control de gestión no se limita a vigilar el gasto o el cumplimiento normativo, es una herramienta para alinear los objetivos deportivos con la realidad financiera de la institución. Con la implantación de sistemas de información avanzados y procesos de auditoría interna, el club ha logrado optimizar sus recursos para invertir en la plantilla y en infraestructuras de vanguardia, como el proyecto del nuevo estadio. Este enfoque estratégico ha sido fundamental para que el club mantenga un crecimiento sostenido incluso en entornos volátiles.



Cambio de paradigma en el fútbol

La evolución del control de gestión en los clubes ha sido drástica en la última década. Lo que antes se limitaba a una contabilidad básica, hoy es un departamento estratégico que interactúa de forma transversal con todas las áreas del club, desde el marketing y la expansión comercial hasta la dirección deportiva. Los ponentes expondrán cómo esta disciplina ayuda a mitigar riesgos y a cumplir con el fair play financiero, además de atraer inversores internacionales que buscan seguridad jurídica y transparencia.



El encuentro se plantea como un espacio de aprendizaje y debate para estudiantes, Controllers profesionales y directivos interesados en comprender el nuevo gobierno económico del fútbol profesional en constante transformación estructural y regulatoria a nivel internacional. La cita en la Universidad Loyola pretende poner de relieve que el éxito en el marcador es, cada vez más, el resultado de una estrategia bien ejecutada en los despachos. La transparencia y el rigor técnico evitan sanciones y construyen la reputación necesaria para que el fútbol español siga siendo un referente mundial en talento deportivo y en gestión empresarial.



