Controlar la humedad en casa puede ayudar a reducir el consumo del aire acondicionado este verano - Humydry

(Información remitida por la empresa firmante)

Mantener la humedad ambiental entre el 40 % y el 60 % mejora la sensación de confort y permite refrescar la vivienda de forma más eficiente.

España, 17 de julio de 2026.- Cada verano, miles de hogares buscan formas de reducir el consumo del aire acondicionado sin renunciar al confort. Sin embargo, existe un factor que suele pasar desapercibido y que influye directamente en la sensación de calor dentro de casa: la humedad ambiental. Cuando la humedad es elevada, el cuerpo tiene más dificultades para regular su temperatura de forma natural, lo que aumenta la sensación de bochorno incluso aunque el termómetro marque los mismos grados. Como consecuencia, muchas personas tienden a bajar la temperatura del aire acondicionado para sentirse realmente cómodas. Desde Humydry, especialistas en soluciones para el control de la humedad en el hogar, destacan que mantener unos niveles adecuados de humedad ambiental puede contribuir a mejorar el confort dentro de la vivienda y favorecer un uso más eficiente de los sistemas de climatización.

La importancia de mantener una humedad equilibrada

Los especialistas recomiendan que la humedad relativa en el interior de la vivienda se sitúe entre el 40 % y el 60 %. Mantenerse dentro de ese rango no solo mejora el confort, sino que también ayuda a crear un ambiente más saludable y agradable.

Además, una humedad excesiva favorece la aparición de condensación, malos olores y moho, especialmente en armarios, baños, cocinas, dormitorios poco ventilados o segundas residencias cerradas durante largos periodos.

Menos humedad, menos sensación de calor

Aunque controlar la humedad no sustituye al aire acondicionado, sí puede ayudar a utilizarlo de forma más eficiente.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda mantener el aire acondicionado alrededor de los 26 ºC, ya que cada grado que se reduce la temperatura puede incrementar el consumo eléctrico entre un 7 % y un 8 %. Cuando la humedad ambiental está bajo control, resulta más fácil mantener esa temperatura con una sensación de confort similar, evitando un uso innecesariamente intensivo del equipo.

Cómo controlar la humedad en casa

Además de ventilar la vivienda en las horas más frescas y evitar secar ropa en el interior, utilizar productos antihumedad es una forma sencilla de eliminar el exceso de humedad en casa y mantener un ambiente más confortable durante todo el verano.

Para habitaciones, salones o estancias de mayor tamaño, los aparatos antihumedad Humydry Premium absorben la humedad ambiental de forma continua, sin consumo eléctrico y sin necesidad de instalación.

En armarios, vestidores o zapateros, los antihumedad colgantes Humydry ayudan a proteger la ropa frente a la humedad y los malos olores. Para espacios pequeños, Humydry Ecobox ofrece una solución práctica que convierte la humedad absorbida en gel, evitando derrames y facilitando su uso en cajones, armarios o segundas residencias.

5 señales de que una casa tiene un exceso de humedad

El ambiente resulta cargado o con sensación constante de bochorno.

Se necesita bajar mucho la temperatura del aire acondicionado para estar cómodo.

Aparece condensación en ventanas o cristales.

Hay olor a humedad en armarios o habitaciones.

Se observan pequeñas manchas de moho en paredes o esquinas.

Sobre Humydry

Humydry lleva 40 años desarrollando soluciones antihumedad para el hogar y está presente en más de 50 países. Sus productos ayudan a eliminar el exceso de humedad, prevenir la condensación y el moho y mejorar el bienestar en el hogar de forma sencilla, eficaz y sin consumo eléctrico.

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