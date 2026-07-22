ControlSolar: revoluciona en España la búsqueda de instaladores de protección solar ante el calor - ControlSolar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

El intenso verano en España vuelve a registrar temperaturas récord, elevando la necesidad de optimizar el aislamiento térmico y la sombra en viviendas y negocios. En pleno auge de la demanda nace ControlSolar, la primera plataforma digital que conecta directamente a particulares con instaladores verificados de protección solar en todo el país. Esta herramienta simplifica el proceso de búsqueda, permitiendo a los usuarios obtener hasta cuatro presupuestos comparables de empresas locales en menos de 48 horas, un servicio gestionado directamente a través de su web.

​Una solución ágil ante las olas de calor severas

​Acondicionar la vivienda para combatir las altas temperaturas es una prioridad absoluta para las familias españolas durante esta exigente temporada estival. Sin embargo, dar con profesionales cualificados, comparar precios y coordinar visitas técnicas suele convertirse en un proceso lento, tedioso y lleno de incertidumbres para el propietario.

​ControlSolar irrumpe en el mercado nacional para transformar por completo esta experiencia de usuario. La plataforma online unifica en un solo entorno digital una red de empresas especializadas en la instalación de toldos modernos, pérgolas bioclimáticas, persianas motorizadas, estores técnicos, cortinas de cristal y láminas de aislamiento térmico para ventanas.

​Cómo funciona: presupuestos gratis en menos de un minuto

El proceso es tan sencillo y fluido que apenas requiere un minuto de gestión rellenando un breve formulario en su plataforma, o bien enviando una solicitud formal al correo electrónico corporativo info@controlsolar.net si se prefiere una atención escrita personalizada.

Sólo se debe detallar qué tipo de instalación se necesita para el hogar y especificar el código postal. A partir de ese momento, el sistema inteligente de la compañía cruza los datos de inmediato y activa de manera automática a los profesionales más idóneos que prestan servicio en esa área geográfica concreta.

​Empresas verificadas para garantizar la máxima confianza técnica

​Uno de los grandes valores diferenciales de la marca es el riguroso filtro de selección y auditoría técnica de sus colaboradores. No cualquier empresa o instalador autónomo puede formar parte activa de su red oficial de proveedores en la península e islas. ​El equipo técnico se encarga de verificar exhaustivamente la experiencia previa en el sector, la solvencia profesional, los seguros de responsabilidad civil y la calidad de los materiales constructivos de cada instalador.

De este modo, los usuarios disfrutan de la total tranquilidad de recibir un servicio impecable, duradero y con plenas garantías legales. ​Para agilizar cualquier consulta urgente sobre la acreditación de estas empresas instaladoras o resolver incidencias, la central ha habilitado una línea de atención telefónica directa, donde atienden de forma personalizada de lunes a viernes.

​Hasta cuatro opciones comerciales comparables en 48 horas

​En un plazo máximo garantizado de 24 a 48 horas, el solicitante recibe en su bandeja de entrada un abanico de hasta cuatro propuestas comerciales detalladas de los profesionales disponibles en su provincia. ​Al tratarse de ofertas estructuradas y competitivas, el cliente final puede evaluar cómodamente los costes económicos, los plazos estimados de entrega y las diferentes calidades de los componentes sin sufrir presiones comerciales de ningún tipo.

​Un catálogo completo para optimizar el confort térmico integral

​La protección solar moderna en la arquitectura residencial actual va muchísimo más allá de colocar un simple toldo de lona en el balcón principal. ControlSolar cubre de manera integral todas las necesidades de arquitectura textil, protección de fachadas y cerramientos avanzados para maximizar el confort.

​Desde espectaculares pérgolas bioclimáticas con lamas de aluminio orientables para disfrutar de la terraza durante los doce meses del año, hasta sutiles láminas de control solar que reducen drásticamente la entrada de calor por los cristales sin sacrificar un ápice de luz natural, la plataforma cuenta con especialistas de primer nivel para cada proyecto específico.

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