Convención Mundial de Fabricación 2026: de exhibiciones de productos a ecosistemas de fabricación integrados

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 900 empresas y más de 10.000 expositores dan vida a las cadenas de valor de la fabricación inteligente de China

HEFEI, China, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Convención Mundial de Fabricación 2026 se inauguró el 20 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Hefei Binhu, donde un robot humanoide realizó un lanzamiento de olla, un robot de inspección patrulló y un dron de carga eléctrico demostró el despegue y aterrizaje vertical en Luogang Park.

Bajo el lema "Fabricación inteligente para un futuro mejor", la convención, que se celebra hasta el 23 de septiembre y ocupa una superficie de 70.000 metros cuadrados, destina 20.000 metros cuadrados a la innovación y los logros en la fabricación, y 50.000 a exposiciones comerciales. Más de 900 empresas presentan más de 10.000 productos y tecnologías.

Los organizadores estructuraron la exposición en torno a las cadenas de valor de la fabricación.

Dentro del área de equipos de minería inteligentes, un modelo recortado tridimensional muestra el grupo de robótica minera de Huainan, anclado por T.SPEC y Tangxing Technology. Recrea el flujo de trabajo desde el desarrollo de carreteras subterráneas hasta el levantamiento de pozos y demuestra ocho aplicaciones principales, que incluyen excavación y soporte de techos, construcción de túneles en carreteras, manejo de materiales y tuberías, transporte de soporte hidráulico, reemplazo de cables de pozos y limpieza de depósitos de carbón, con cada modelo de equipo mostrado en funcionamiento.

El pabellón de innovación y logros en la fabricación presenta un procesador cuántico superconductor de 180 cúbits; BEST, el Tokamak Superconductor Experimental de Plasma Ardiente, o "sol artificial", que se está desarrollando como vía hacia la energía de fusión; la plataforma de investigación de IA Lingjing Zaowu del Centro de Creación de Materiales de Inteligencia Científica; transformadores de estado sólido; y una instalación terrestre de simulación de entornos planetarios. Al reunir tecnologías cuánticas, hidrógeno y energía de fusión, interfaces cerebro-computadora, IA incorporada, 6G y materiales avanzados —todos ellos requieren I+D constante—, el pabellón refleja el cambio de la fabricación, que pasa de una expansión impulsada por la escala a un crecimiento impulsado por la innovación.

Las exhibiciones van más allá de los productos para presentar ecosistemas de fabricación interconectados.

El área de vehículos inteligentes y conectados abarca vehículos terminados, baterías para vehículos eléctricos, semiconductores para automóviles y sistemas de chasis con control electrónico. La zona de tecnología de la información de próxima generación y energía limpia cubre la infraestructura de energía para IA, la capacidad de computación, las interfaces hombre-máquina y las aplicaciones habilitadas por IA. Las exhibiciones de biofabricación muestran el desarrollo desde la edición genética, la I+D de fábricas celulares y la optimización a escala piloto hasta la producción inteligente a gran escala y el despliegue comercial.

La provincia invitada de Sichuan destaca la colaboración regional en la fabricación bajo el lema "Fabricación inteligente en Tianfu, conectada a las cadenas de valor globales". La zona internacional cuenta con multinacionales, como Continental Tires y Corning Display Technologies, y empresas conjuntas con sede en China. Reino Unido es el primer país en regresar como país invitado de honor.

En lo que respecta al ámbito de la atención a personas mayores con tecnología integrada, Anhui Longchuang Intelligent Technology presentó un radar de ondas milimétricas capaz de detectar caídas y alertar a los familiares y a los equipos de atención o emergencia cercanos sin necesidad de solicitar ayuda. En las habitaciones, un retardo de alerta de aproximadamente un minuto evita que los movimientos cotidianos, como agacharse o ponerse en cuclillas, generen falsas alarmas. La plataforma de gestión de espacios inteligentes de la empresa presta servicio a más de 50.000 residencias y centros de atención para personas mayores.

Abarcando desde componentes hasta equipos avanzados, la convención da seguimiento a la transición de China de "Hecho en China" a "Fabricación inteligente en China". En los primeros siete meses de 2026, Anhui produjo 2,0158 millones de vehículos, incluidos 1,0903 millones de vehículos eléctricos, y exportó 1,227 millones, situándose entre los líderes de China en varios indicadores. Las cifras sirven para proporcionar una evidencia de la transformación en curso.

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