(Información remitida por la empresa firmante)

China, 18 de septiembre de 2023.

La Convención de este año, cuyo tema es "Smart Manufacturing for a Better World", contará con la participación de los principales fabricantes de la provincia china de Anhui, incluidos los fabricantes de vehículos de nueva energía, circuitos integrados y electrodomésticos inteligentes, que se reunirán para mostrar sus habilidades

La Convención Mundial de Manufactura 2023 se realizará en Hefei, Anhui, del 20 al 24 de septiembre. La Convención de este año, cuyo tema es "Smart Manufacturing for a Better World", contará con la participación de los principales fabricantes de la provincia china de Anhui, incluidos los fabricantes de vehículos de nueva energía, circuitos integrados y electrodomésticos inteligentes, que se reunirán para mostrar sus habilidades.



Según los informes, la Convención Mundial de la Manufactura contará con áreas de exposición para las industrias más importantes, los principales países fabricantes, las cadenas industriales ventajosas, la transformación digital y los "Little Giants" nacionales especializados e innovadores. La Convención se centrará en los últimos logros de la industria manufacturera mundial, incluidos ordenadores cuánticos, cohetes potentes, trenes de levitación magnética capaces de alcanzar velocidades de hasta 600 kilómetros por hora, sistemas superconductores de terapia de protones y prensas de forja de troqueles de precisión de 80.000 toneladas. El número de empresas participantes y de zonas de exposición alcanzará un máximo histórico.



Desde 2018, la Convención Mundial de Manufactura se ha celebrado con éxito en Hefei, la capital de la provincia de Anhui, durante cinco años consecutivos. Ha atraído a más de 14.800 invitados, ha asegurado 3.021 acuerdos de proyectos y ha visto inversiones reales que superan el billón de RMB.



Sin duda, esta conferencia está llamada a convertirse en una plataforma fundamental para que los profesionales del sector intercambien ideas innovadoras, compartan experiencias de valor incalculable y establezcan iniciativas de colaboración. El evento anunciará una nueva era de innovaciones y progresos en la industria manufacturera mundial.



Comité Ejecutivo de la Convención Mundial de Manufactura es la fuente del comunicado de prensa.







Contacto

Nombre contacto: Cheng Longcan

Descripción contacto: Comité Ejecutivo de la Convención Mundial de Manufactura

Teléfono de contacto: +8613085059682