COO interino en 2026; el directivo de operaciones que permite actuar cuando el tiempo apremia - MANAGER IN MOTION

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2026.- La dirección de operaciones se ha convertido en una de las funciones más críticas para la competitividad empresarial. Producción, logística, planificación, compras, proveedores y equipos dependen de una coordinación que no puede quedar en suspenso cuando desaparece el responsable ejecutivo. La salida inesperada de un COO, una expansión acelerada, una integración tras una adquisición o una transformación del modelo operativo pueden generar un vacío de liderazgo difícil de gestionar. El problema se agrava cuando la alternativa es iniciar un proceso de selección que puede prolongarse durante meses. En este contexto, el interim management ofrece una respuesta especialmente adaptada a las necesidades actuales. Manager in Motion facilita el acceso a directivos experimentados capaces de incorporarse con rapidez, asumir responsabilidades ejecutivas y estabilizar la operación mientras la empresa define su solución definitiva.

El reto no consiste únicamente en encontrar a alguien que ocupe temporalmente una posición. Consiste en garantizar que la actividad continúe, que los equipos mantengan el rumbo y que las decisiones críticas no queden bloqueadas.

Por qué las empresas no siempre pueden reaccionar por sí mismas

La contratación tradicional de un director de operaciones exige tiempo. Identificar candidatos, evaluar experiencia, cerrar el proceso y completar la incorporación puede dejar durante meses una posición estratégica en una situación de transición.

Además, promover internamente a un responsable puede no ser suficiente. La organización puede carecer de experiencia para abordar determinados retos o necesitar una figura con autoridad transversal e independencia para modificar procesos consolidados.

La resistencia interna constituye otro obstáculo frecuente. Los cambios en estructuras, sistemas, procesos o responsabilidades generan tensiones que pueden ralentizar proyectos prioritarios. Un directivo que ya forma parte de la organización puede encontrarse condicionado por relaciones y dinámicas construidas durante años.

El resultado es una paradoja: existe una necesidad urgente de transformación o estabilización, pero la solución permanente requiere demasiado tiempo.

Interim management para recuperar el control

El COO interino permite cubrir ese vacío con un directivo senior que asume un mandato concreto, un horizonte temporal definido y objetivos medibles.

A diferencia de un consultor, su función no se limita a analizar y recomendar. El interim manager dirige, decide, coordina equipos y responde ante la dirección o la propiedad por la ejecución de la misión.

En una empresa industrial, por ejemplo, puede asumir el control de producción y mantenimiento, mejorar la coordinación entre planta y planificación o actuar sobre indicadores como productividad, eficiencia y cumplimiento de entregas. En una compañía de distribución puede tomar el liderazgo de almacenes, transporte, planificación de capacidad y relación con proveedores estratégicos.

La rapidez de incorporación es otra ventaja decisiva. La misión de interim management puede comenzar mientras continúa en paralelo la búsqueda de un COO permanente. De esta forma, la empresa no tiene que elegir entre actuar inmediatamente o esperar a encontrar al candidato definitivo.

Qué ocurre durante los primeros 90 días

Durante los primeros 30 días, la prioridad es diagnosticar y estabilizar. El interim manager identifica los procesos críticos, analiza los principales riesgos, revisa indicadores, conoce a los equipos y establece una dinámica de seguimiento ejecutivo.

Entre los días 30 y 60, comienza la fase de mejora y ejecución. Se corrigen cuellos de botella, se revisan flujos operativos, se alinean indicadores y se activan las primeras iniciativas con impacto sobre productividad, costes, servicio o capacidad.

Entre los días 60 y 90, el objetivo es consolidar resultados. Los procesos prioritarios deben disponer de responsables claros, indicadores definidos y mecanismos de seguimiento que permitan a la organización mantener el control. Paralelamente, comienza la transferencia de conocimiento al equipo permanente.

El contenido de cada misión se adapta al contexto. No requiere el mismo enfoque una planta industrial con problemas de productividad que una empresa logística en plena expansión o una organización que acaba de integrar una compañía adquirida.

Manager in Motion: experiencia directiva para momentos decisivos

El valor del interim management reside en combinar rapidez con experiencia. Por ello, la selección del perfil resulta tan importante como la velocidad de incorporación.

Manager in Motion es Partner de IXPA – Global Executive Solutions, alianza internacional de interim management, combinando alcance global con entrega local a través de socios en los cinco continentes para gestionar misiones de interim management con los mejores perfiles de interim managers. En España cuenta con una comunidad de más de 250 interim managers y trabaja con perfiles directivos especializados en operaciones, industria, logística, finanzas, recursos humanos, transformación y otras áreas críticas de gestión.

Este modelo permite adaptar el perfil al reto concreto: desde una sustitución temporal de un COO hasta la reorganización de una planta, una integración post-adquisición, una expansión de capacidad o la implantación de un nuevo modelo operativo.

La misión también puede convertirse en una herramienta para tomar mejores decisiones. El interim manager obtiene una visión directa de la organización y puede aportar información objetiva para determinar si conviene contratar un COO permanente, redistribuir responsabilidades o rediseñar la estructura operativa.

Cuando actuar rápido se convierte en una ventaja competitiva

En un entorno caracterizado por la presión sobre los costes, la volatilidad de las cadenas de suministro y la necesidad de transformar las operaciones con mayor rapidez, mantener posiciones directivas críticas sin liderazgo supone un riesgo creciente.

El interim management ha dejado de ser únicamente una solución para cubrir emergencias. Se está consolidando como una herramienta estratégica para incorporar experiencia ejecutiva exactamente cuando la organización la necesita.

Cuando las operaciones no pueden esperar, disponer del directivo adecuado puede marcar la diferencia entre limitarse a contener una situación y convertir una etapa de transición en una oportunidad de mejora.

Para conocer las soluciones de interim management y encontrar un COO interino adaptado a las necesidades de cada organización, puede contactarse con Manager in Motion en contact@managerinmotion.eu

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