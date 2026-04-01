(Información remitida por la empresa firmante)

CookieYes lanza Cookie Policy Generator a medida que se intensifica la aplicación de la ley de privacidad a nivel mundial

Diseñada para empresas en crecimiento, esta herramienta simplifica la divulgación de cookies y mantiene las políticas alineadas con los cambios del sitio web en tiempo real

MILTON KEYNES, Inglaterra, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, un líder mundial en soluciones de gestión de consentimiento, anunció hoy el lanzamiento de Cookie Policy Generator, una herramienta diseñada para empresas emergentes, PYMES, agencias y empresas en crecimiento que necesitan políticas de cookies precisas y actualizadas sin procesos legales complejos.

Con las normativas de privacidad que abarcan al 80 % de la población mundial y una aplicación cada vez más rigurosa, las empresas se enfrentan a una presión creciente para comunicar sus prácticas de datos. Muchas aún recurren a costosos servicios legales o plantillas genéricas que pueden no reflejar el uso real de las cookies, lo que genera deficiencias en el cumplimiento normativo y riesgos para la reputación.

Cookie Policy Generator soluciona este problema mediante la automatización. La plataforma analiza los sitios web para detectar las cookies activas, las clasifica por finalidad y genera una política clara y adaptada a la configuración del sitio.

Si bien muchas plataformas de gestión de consentimiento ofrecen la generación de políticas de cookies como un complemento, Cookie Policy Generator es un producto independiente. Basado en la amplia experiencia de CookieYes en plataformas de gestión de consentimiento (CMP), ofrece datos de clasificación de cookies más detallados que las herramientas CMP integradas y los generadores independientes que carecen de inteligencia para la gestión de consentimiento. El resultado son políticas que se actualizan automáticamente en función de los cambios de cookies en tiempo real y se ajustan a las necesidades del negocio.

La herramienta es compatible con las principales normativas, como el RGPD y CCPA, así como con marcos como Google Consent Mode v2, y ofrece soporte multilingüe para empresas que operan en diferentes jurisdicciones. Se integra con la CMP de CookieYes, creando un sistema unificado para la gestión de consentimiento y políticas.

"La privacidad ya no es solo un requisito legal, sino la base de la confianza del cliente", afirmó Anvar T., fundador y consejero delegado de CookieYes. "Creamos Cookie Policy Generator para que las empresas, desde emergentes hasta grandes corporaciones, puedan comunicarse de forma transparente con sus usuarios sin necesidad de conocimientos legales. Cuando los consumidores entienden cómo se utilizan sus datos, todos ganan".

Cookie Policy Generator ya está disponible en https://www.cookiepolicygenerator.ai. La versión gratuita incluye ediciones ilimitadas y análisis de sitios web de hasta 100 páginas. Los planes de pago ofrecen soporte multilingüe, análisis de sitios web de hasta 8.000 páginas, acceso multiusuario y análisis programado para garantizar que las políticas se mantengan actualizadas.

Sitio web: https://www.cookiepolicygenerator.aiEmail: partnerships@cookieyes.com

Acerca de CookieYes

CookieYes es un socio Gold certificado de Google CMP que ofrece experiencias digitales transparentes y conformes a la normativa, en las que confían más de 2 millones de sitios web, incluidos Ahrefs, Dassault Aviation y Boston Dynamics. Sus soluciones escalables ayudan a las empresas a cumplir con las normativas globales de privacidad y a fortalecer la confianza de los usuarios.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944586/CookieYes.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2750760/CookieYes_Logo.jpg

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