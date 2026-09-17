CookieYes lanza un servidor MCP para gestionar el consentimiento de cookies en Claude y ChatGPT

(Información remitida por la empresa firmante)

Gestiona banners, realiza escaneos de cookies y aplica actualizaciones aprobadas desde Claude, ChatGPT u otros asistentes de IA mediante instrucciones sencillas

MILTON KEYNES, Inglaterra, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, la plataforma de gestión de consentimiento, en la que confían más de 2 millones de sitios web, ha lanzado su servidor del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Ahora, los clientes pueden verificar las configuraciones de consentimiento y realizar actualizaciones compatibles desde los asistentes de IA que ya utilizan, como Claude y ChatGPT.

Un servidor MCP conecta a los asistentes de IA con software externo para que puedan recuperar información y realizar tareas. CookieYes utiliza esta conexión para permitir a los clientes gestionar el consentimiento de cookies mediante una conversación, sin tener que cambiar de herramienta ni navegar por la configuración del panel de control.

Conecte su cuenta CookieYes para comprobar el estado del banner, revisar los escaneos y aplicar actualizaciones aprobadas.

Los desarrolladores pueden obtener el código de instalación y verificar si el banner está activo. Los profesionales del marketing pueden revisar los resultados de los escaneos antes de lanzar campañas, mientras que las agencias pueden consultar el estado del banner en los sitios web de sus clientes mediante una única solicitud. Los usuarios también pueden ejecutar escaneos o actualizar los colores, diseños, posiciones y estilos del centro de preferencias del banner.

Por ejemplo: "Revisa mis sitios web y dime cuáles tienen un banner de cookies inactivo".

El servidor ofrece diez herramientas, siete de las cuales son de solo lectura. Las tres que inician escaneos o modifican la configuración del banner muestran la acción propuesta y requieren aprobación.

"Nuestro objetivo siempre ha sido facilitar la configuración y gestión del consentimiento", afirmó Anvar T.K., consejero delegado de CookieYes. "Desarrollamos el servidor MCP para ofrecer a los clientes una forma más sencilla de revisar sus sitios web, identificar qué requiere atención y realizar actualizaciones utilizando las herramientas de IA que ya emplean".

La autenticación utiliza OAuth 2.1 con PKCE, y el acceso a MCP debe ser habilitado por el propietario de la cuenta. Los asistentes de IA conectados pueden leer información limitada sobre la configuración del banner y los metadatos de escaneo, pero no pueden acceder a datos personales, registros de consentimiento, valores de cookies, credenciales, información de facturación ni detalles de los miembros de la cuenta. Los propietarios de la cuenta pueden deshabilitar el acceso a MCP por completo o desconectar clientes de IA individuales en cualquier momento, ya sea desde el panel de control de CookieYes o desde la configuración del propio cliente de IA.

El servidor MCP está disponible en todos los planes de CookieYes, incluido el plan gratuito.

Acerca de CookieYes

CookieYes da servicio a más de 2 millones de sitios web, entre ellos Ahrefs, KFC, Domino's y Forbes. Ayuda a las empresas a gestionar el consentimiento conforme al RGPD, CCPA y otros marcos de privacidad mediante el escaneo de cookies, banners personalizables, segmentación geográfica y registro de consentimientos. CookieYes es un socio certificado de nivel Gold de Google CMP.

Enlace: https://www.cookieyes.comContacto para medios: press@cookieyes.com

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