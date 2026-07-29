CookieYes nombrado socio exclusivo de Cloudways para la gestión del consentimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Los usuarios de Cloudways, una empresa de DigitalOcean, ahora pueden lanzar sitios web que cumplen con la normativa más rápidamente, gracias al consentimiento de cookies compatible con el RGPD y la CCPA, impulsado por CookieYes e integrado en el panel de control de alojamiento.

MILTON KEYNES, Inglaterra, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, una solución global para la gestión del consentimiento de cookies con más de un millón de instalaciones activas de WordPress, debuta como socio exclusivo para la gestión del consentimiento de Cloudways, incorporando el escaneo automatizado de cookies, la segmentación geográfica, banners personalizables, registros de consentimiento y generadores de políticas al proceso de lanzamiento del sitio web.

Esta colaboración elimina un obstáculo común para los sitios de WordPress en alojamiento gestionado: añadir el consentimiento solo después de que el sitio esté construido. Al integrarlo en el lanzamiento, CookieYes ayuda a los usuarios a publicar sus sitios más rápido con menos trabajo de configuración del consentimiento, convirtiendo el cumplimiento de las cookies en una ventaja inicial. Con solo unos clics, los usuarios pueden escanear las cookies de los sitios web, implementar banners de consentimiento geolocalizados, mantener registros de consentimiento listos para auditoría, generar políticas y admitir el Modo de Consentimiento para publicidad y análisis modernos.

Este lanzamiento coincide con la transición de la gestión del consentimiento de una simple casilla de verificación en el back-office a un requisito indispensable desde el primer día. En 2025, los reguladores del RGPD impusieron multas por valor de más de 1.100 millones de euros, con un aumento del 34 % en las medidas coercitivas respecto a 2024, siendo los fallos en el consentimiento de cookies uno de los motivos más frecuentes. Para las empresas, esto hace que la precisión, la auditabilidad y las actualizaciones rápidas sean esenciales.

"Hemos visto sitios de WordPress publicarse sin gestión de consentimiento porque a menudo requiere un proveedor y una configuración adicionales", afirmó Anvar T K, consejero delegado de CookieYes. "Esta colaboración integra el consentimiento en el flujo de trabajo de Cloudways desde el principio".

CookieYes aporta a Cloudways una infraestructura de privacidad probada como socio Gold certificado de Google CMP y uno de los pocos CMP reconocidos por Microsoft Clarity, ayudando a las empresas a alinear el consentimiento con los requisitos de publicidad, análisis y normativas a medida que la colaboración se expande por todo el ecosistema de Cloudways.

"Queremos que los clientes lancen sus plataformas con confianza", declaró Aaqib Sayed, director de Growth & Partnerships de Cloudways. "Poner CookieYes a disposición a través de nuestro portal de socios ayuda a los desarrolladores que crean sus sitios en Cloudways a abordar el cumplimiento normativo como parte de la configuración del hosting".

Los usuarios de Cloudways ya pueden activar CookieYes desde su panel de control de hosting y empezar a usarlo gratis.

Acerca de CookieYes

CookieYes, con sede en Milton Keynes, Inglaterra, cuenta con la confianza de más de 2 millones de sitios web en todo el mundo, incluyendo Ahrefs, Dassault Aviation y Boston Dynamics. Sus soluciones de consentimiento escalables ayudan a las empresas a ofrecer experiencias digitales transparentes mediante escaneo automatizado, banners personalizables, registro de consentimiento, generación de políticas e integraciones de marketing y análisis.

Contacto:

Sitio web: www.cookieyes.com Email: partnerships@cookieyes.com Listado de la aplicación: https://www.cloudways.com/en/integrations/partner-hub/cookieyes

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