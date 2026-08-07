Coolita lanza la primera alianza de medios FAST de Indonesia con las principales emisoras

(Información remitida por la empresa firmante)

YAKARTA, Indonesia, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha lanzado en Yakarta la primera alianza industrial de Indonesia dedicada a FAST (televisión en streaming gratuita con publicidad), reuniendo a emisoras, empresas tecnológicas y organizaciones de medios para apoyar la transformación digital de la televisión.

La Alianza de Medios FAST de Indonesia fue puesta en marcha de forma conjunta por medio de Coolita y el Centro de Comunicación Intercontinental de China (CICC). Entre sus miembros fundadores se incluyen a las principales emisoras públicas y privadas de Indonesia: TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia y JAKTV, con Tencent Cloud como socio tecnológico.

FAST combina la experiencia familiar de la televisión lineal con la transmisión por Internet y el streaming con publicidad. A nivel global, las emisoras utilizan cada vez más FAST con el objetivo de ampliar el alcance de sus canales, proporcionar contenido local a las audiencias de televisión conectada y desarrollar nuevos modelos de distribución digital.

La nueva alianza tiene como finalidad ayudar a las emisoras de Indonesia para que puedan explorar esta transición. Los miembros colaborarán en el desarrollo de canales FAST, la distribución de contenido digital y la colaboración tecnológica, preservando al mismo tiempo las ventajas de la televisión abierta. Está previsto que la alianza también fomente una mayor cooperación entre la industria de los medios de comunicación de Indonesia y sus socios internacionales.

Como cofundador, Coolita opera una plataforma de televisión inteligente en más de 100 países y regiones, y cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo más de cinco millones en Indonesia. Su servicio FAST, denominado Coolita Channel, ofrece más de 1.000 canales gratuitos de noticias, deportes, películas y otros géneros, proporcionando a las emisoras una plataforma de distribución de televisión conectada (CTV) consolidada.

La alianza se anunció durante la celebración de la Serie de Intercambio Cultural Juvenil China-Indonesia en Yakarta, donde representantes de la industria debatieron sobre el futuro de la televisión, los medios digitales y FAST. Los participantes coincidieron en que, a medida que el consumo de contenido se orienta cada vez más hacia la CTV, el papel fundamental en el desarrollo de la próxima etapa de la industria televisiva de Indonesia lo deben llevar a cabo a través de una colaboración más estrecha entre emisoras, proveedores de tecnología y socios de contenido.

La Alianza de Medios FAST de Indonesia se concibe como una plataforma abierta para la industria, estando previsto que se expanda a medida que más emisoras, propietarios de contenido y socios del ecosistema participen en el desarrollo del mercado FAST de Indonesia.

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