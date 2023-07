Cooper by Gestilar compra suelo en ARPO para desarrollar su primera cooperativa de viviendas VPPL

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cooper by Gestilar Pozuelo, es la primera cooperativa desarrollada por la nueva división gestora de cooperativas de vivienda, Cooper by Gestilar, con un proyecto de inversión de 40 millones de euros.

- La parcela adquirida se encuentra ubicada en una de las mejores zonas del sector ARPO y cuenta con 10.550 m2 de superficie y 13.900 de edificabilidad.

- A través de esta nueva marca, Gestilar promueve viviendas asequibles y/o protegidas, manteniendo las características propias de su sello: diseño, sostenibilidad y cuidado de los detalles.

Madrid, 27 de julio de 2023.- Gestilar, promotora con más de 6.000 viviendas proyectadas hasta la fecha y 2.800 unidades ya entregadas, lanzó al mercado Cooper by Gestilar, una nueva marca bajo la que promueve proyectos en régimen de cooperativa para facilitar el primer acceso a la vivienda en propiedad a través de un producto asequible y/o con régimen de protección que cuenta con las características propias del sello Gestilar, como son el cuidado de los detalles y la sostenibilidad.

Cooper by Gestilar Pozuelo, es el nombre que recibe este primer proyecto de viviendas en régimen de cooperativa ubicado en ARPO, la zona nueva de desarrollo urbanístico del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Con la cooperativa ya constituida y cubierta al 98%, se está avanzando con los trámites previstos para llevar a cabo este desarrollo residencial. Así, la sociedad cooperativa procedió ayer a la compra del suelo. La parcela adquirida se corresponde con la VPP3D del sector Área de Reparto Pozuelo Oeste (ARPO), que destaca por su buena ubicación dentro del ámbito. El terreno consta de una superficie de 10.550 m2 y una edificabilidad de 13.900m2.

La promoción, que supondrá una inversión de 40 millones de euros, estará compuesta de 124 viviendas con un mix de producto de 2, 3 y 4 dormitorios con salón independiente, terraza, dos plazas de garaje y trastero. Las zonas comunes contarán con piscina, zonas verdes, área infantil y gimnasio.

En el modelo de cooperativa las viviendas se adquieren a un precio menor que el que permite cualquier otro tipo de promoción ya que son los propios compradores que tienen necesidad de una vivienda quienes se asocian para comprar el suelo, construirlas y después adjudicárselas. La figura del promotor se transforma en gestor de la cooperativa, reduciendo con ello su beneficio y los costes de las viviendas. En este caso concreto, las viviendas son de protección VPPL (viviendas con protección pública de precio limitado) y, por tanto, las condiciones de precio son mejores.

El plazo de entrega de las viviendas está previsto para finales de 2027, supeditado a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización que previsiblemente se producirá a finales de 2023. Los interesados en optar a las últimas viviendas, todavía pueden ponerse en contacto con el equipo de Cooper by Gestilar en el 618 91 05 03, para conocer en mayor profundidad todos los detalles del procedimiento de adhesión a la cooperativa. Por otro lado, también pueden escribir al email cooperpozuelo@gestilar.com.

En los proyectos de Cooper by Gestilar la promotora actuará como gestor de la cooperativa, una figura especializada cuya función consiste en asesorar a los socios y gestionar la promoción hasta su finalización y entrega de las viviendas. Este papel no es nuevo para Gestilar que conoce perfectamente el negocio inmobiliario y el modelo de cooperativa, pues ya ha desarrollado en la Comunidad de Madrid varios proyectos en cooperativa que suman más de 500 viviendas entregadas. "Estamos enormemente satisfechos porque, en apenas unos meses, hemos materializado el primer proyecto de nuestra división Cooper by Gestilar, proyecto con el que, además, facilitamos el acceso a la vivienda asequible en uno de los desarrollos de mayor demanda de Madrid como es ARPO en Pozuelo", afirma Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado de Gestilar.

Desde su fundación como compañía en 2009, Gestilar ha trabajado poniendo especial interés en el progreso y desarrollo de las áreas geográficas donde están ubicados sus proyectos. El carácter inclusivo del proyecto Cooper by Gestilar Pozuelo está alineado con su política de Responsabilidad Social Corporativa, en la que una parte de las acciones se enfocan en promover una sociedad más justa e igualitaria a través de diferentes iniciativas especialmente encaminadas a mejorar la vida de las personas con algún tipo de vulnerabilidad, ayudando a los sectores más desprotegidos de la sociedad, como pueden ser la infancia o las personas con algún tipo de discapacidad.

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa.

