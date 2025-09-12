Coopervision alerta: solo el 6% de los menores europeos de 16 años recibe tratamiento contra la miopía

(Información remitida por la empresa firmante)

El 92% de las familias espera que los ópticos-optometristas les informen sobre posibles soluciones. Revisar la visión de los menores antes de la vuelta al cole es clave para asegurar un buen desarrollo educativo. Lentes de contacto diarias blandas de control de miopía, Orto-K o lentes oftálmicas son productos que ayudan a frenar el crecimiento de la miopía

Madrid, 12 de septiembre de 2025.-

En un contexto en el que la miopía se ha convertido ya en una pandemia mundial, siendo una de las primeras causas de ceguera en el mundo, solo el 6% de las familias conocen los riesgos asociados a una alta miopía. Además, el 92% de las familias considera que los ópticos-optometristas son los responsables de informarles de las soluciones existentes en el mercado para frenar su desarrollo.



Con esta información en mente y siendo conscientes de que siete de cada diez padres desconocen los riesgos asociados a una alta miopía en sus hijos, Coopervision, compañía líder en el sector de las lentes de contacto en España y Portugal, lanza la campaña 'Todos contra la miopía juvenil' donde a través de la web www.revisasuvista.com, las familias podrán acceder a información útil sobre soluciones para el control de miopía, solicitar una revisión visual completa para los menores en su óptica más cercana y descubrir promociones especiales para iniciar el tratamiento.



Porque a pesar del aumento constante de la miopía en niños y adolescentes, la baja cantidad de menores que está actualmente en tratamiento revela una necesidad latente: detectar a tiempo los problemas visuales que pueden afectar tanto al rendimiento escolar como a la calidad de vida de los más jóvenes. Acciones tan simples como ver bien la pizarra pueden convertirse en un problema cuando existe un defecto visual como la miopía, afectando al desarrollo educativo del menor. Por ello, esta campaña busca animar a las familias para planificar revisiones visuales y asegurar que el sistema visual de sus hijos está en perfectas condiciones para iniciar un nuevo curso escolar.



"La sociedad no es consciente de que un ojo miope tiene más riesgo de sufrir enfermedades graves como el desprendimiento de retina o el glaucoma", explica Manuel Gómez, director de Marketing y Servicios Profesionales de CooperVision. Entre las opciones disponibles ahora en el mercado, se encuentran las lentes de contacto como MiSight 1 day que reducen progresión de la miopía en un 50 % de media.



Además de estas lentes de contacto blandas, existen otros dos productos que funcionan como son las lentes oftálmicas MiSight Spectacle Lenses, que probaron que, tras un año de uso, seis de cada diez niños (65%) vio estancado el crecimiento de su miopía. También existen las lentes de contacto de uso nocturno Orto-k Dreamlite, diseñadas para corregir temporalmente la miopía mientras el menor duerme. Con su uso prolongado, llegan a frenar en un 50% el crecimiento de este problema visual.



A través de www.revisasuvista.com, las familias podrán descubrir más información de todos estos productos y acercarse a su profesional de la visión más cercano a recibir asesoramiento: "Sabemos que siete de cada diez familias no sabe que la miopía conlleva riesgos, por lo que estamos muy agradecidos a la gran labor educativa que realizan los profesionales de la visión para proteger la salud visual de los más jóvenes", concluye Manuel Gómez, director de Marketing y Servicios Profesionales de CooperVision Iberia.



