COPISA comienza la construcción de la Escuela Les Filadores de Sentmenat con un diseño sostenible y moderno

(Información remitida por la empresa firmante)

El pasado mes de marzo, tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de la nueva Escuela Les Filadores de Sentmenat, un momento esperado por la comunidad educativa y vecinal del municipio. La construcción del nuevo centro educativo correrá a cargo de la empresa COPISA, reconocida por su amplia experiencia en proyectos educativos de alto valor arquitectónico y con un fuerte compromiso con la sostenibilidad

España, 30 de abril de 2025.- El acto, presidido por la consejera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, quien fue la encargada de colocar simbólicamente la primera piedra del edificio, contó también con la presencia de la alcaldesa de Sentmenat, Montserrat Rueda, otras autoridades locales, miembros del equipo docente, familias y representantes del alumnado. Este evento marcó el inicio formal de las obras que dotarán a Sentmenat de un nuevo centro educativo moderno y respetuoso con el medio ambiente, una obra clave que se llevará a cabo COPISA.



La nueva Escuela Les Filadores contará con una superficie construida de 2.570 metros cuadrados y dispondrá de espacios esenciales como un comedor completo, cocina equipada, gimnasio polivalente y una biblioteca abierta tanto a los estudiantes como a la comunidad en general. El patio, de 5.721 metros cuadrados, se organizará en distintas zonas y plataformas adaptadas al desnivel natural del terreno, fomentando el juego libre, la actividad física y el descubrimiento.



Una de las características arquitectónicas más destacables será el porche que conectará los distintos volúmenes del edificio, lo que garantizará la integración funcional y estética del conjunto. Todos los espacios, tanto internos como exteriores, serán accesibles e inclusivos, asegurando la igualdad de oportunidades para todos los usuarios. Esta obra, que lleva a cabo COPISA, también se distingue por su enfoque innovador en el diseño y la funcionalidad.



En términos energéticos, la nueva escuela se ha diseñado como un edificio de consumo energético casi nulo (nZEB, Nearly Zero Energy Building), gracias a técnicas pasivas como un excelente aislamiento térmico y el aprovechamiento de la luz natural, complementadas con sistemas de energías renovables. Esta solución responde a los objetivos del municipio y del país en cuanto a la reducción de emisiones de CO₂ y la promoción de la sostenibilidad en los equipamientos públicos.



La construcción de este nuevo centro responde a la creciente necesidad de la población de Sentmenat, que supera los 9.000 habitantes. Hasta el momento, la Escuela Les Filadores compartía espacio con la Escuela Can Sorts, lo que limitaba las posibilidades de desarrollo pedagógico. Con esta nueva sede, el municipio ofrecerá mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes actuales y futuros.



Como parte del acto de la colocación de la primera piedra, se llevó a cabo una actividad especial: la creación de una cápsula del tiempo. Esta cápsula, depositada junto a la primera piedra, contiene diarios de la actualidad, monedas y fotografías de los alumnos, con el propósito de dejar un testimonio para futuras generaciones.







Contacto

Nombre contacto: COPISA

Descripción contacto: COPISA

Teléfono de contacto: 934 93 01 00