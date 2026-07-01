COPISA construirá la nueva pasarela ciclopeatonal sobre la AP-7 en Sant Cugat del Vallès

Recreación de la futura pasarela ciclopeatonal de Sant Cugat - COPISA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ejecutará en UTE con Viasfalt Sostenible una infraestructura clave para la movilidad sostenible que conectará los barrios de Volpelleres y Sant Joan

España, 1 de julio.- COPISA ha resultado adjudicataria, en unión temporal de empresas (UTE) con Viasfalt Sostenible, de la construcción de una gran pasarela ciclopeatonal sobre la AP-7 en Sant Cugat del Vallès. La nueva infraestructura conectará los barrios de Volpelleres y Sant Joan y facilitará los desplazamientos a pie y en bicicleta entre ambos.



Se trata de una actuación pensada para mejorar la conexión entre las zonas residenciales, los centros educativos y el parque empresarial de Sant Joan, un ámbito por el que se desplazan cada día miles de personas. Hasta ahora, ese trayecto carecía de un itinerario adecuado y seguro para quienes optan por dejar el coche en casa.



La pasarela que construirá COPISA salvará una de las principales barreras viarias del territorio, formada por la AP-7 y la B-30, mediante un recorrido específico para peatones y ciclistas. Se trata de un punto donde hasta ahora no existía una alternativa de paso directa y adecuada.



La actuación se ha planteado como una solución para reforzar la seguridad de los desplazamientos no motorizados y disminuir la dependencia del vehículo privado en trayectos de proximidad. La pasarela que ejecutará COPISA contará con accesos en ambos extremos y se complementará con nuevos enlaces a los carriles bici existentes, una intervención que dará continuidad a la red ciclista del entorno y reducirá los puntos de conflicto con el tráfico motorizado.



Con esta obra, Sant Cugat del Vallès dará respuesta a una demanda histórica: reforzar la permeabilidad urbana en un área condicionada por grandes infraestructuras de circulación. La AP-7 y la B-30 han dificultado durante años la conexión directa entre Volpelleres y Sant Joan, especialmente para quienes se desplazan caminando o en bicicleta. La nueva pasarela acortará distancias y tiempos para estudiantes, trabajadores y vecinos, al tiempo que fomentará el uso de medios de transporte no contaminantes.



Desde COPISA destacan que este tipo de actuaciones reflejan la apuesta de la compañía por proyectos que combinan calidad constructiva, seguridad y compromiso con la sostenibilidad. La empresa, con una amplia trayectoria en obra civil y de infraestructuras, refuerza con esta adjudicación su presencia en el ámbito de la movilidad urbana y metropolitana.



La nueva pasarela representa, en definitiva, un avance significativo hacia una ciudad más conectada, más segura y mejor preparada para la movilidad sostenible. COPISA asume así la responsabilidad de ejecutar una infraestructura llamada a convertirse en una pieza estructural de la red ciclopeatonal de Sant Cugat del Vallès durante los próximos años.







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