Copisa construye el Complejo Deportivo Municipal Espronceda, ya operativo en Sant Andreu

Copisa Constructora participa en la ejecución de una nueva infraestructura deportiva estratégica en Barcelona, diseñada para fomentar la actividad física, la sostenibilidad y la cohesión social

Madrid, 9 de febrero de 2026.- El distrito de Sant Andreu cuenta desde este fin de semana con una nueva infraestructura deportiva de primer nivel. El nuevo Complejo Deportivo Municipal Espronceda ha sido inaugurado oficialmente en un acto institucional que refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por el deporte, la salud y la cohesión social a través de equipamientos públicos de alta calidad. La obra ha sido ejecutada por Copisa Constructora, en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Solvetia S.L.



La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni Cuadrado, acompañado por el regidor de Deportes, David Escudé, y la regidora del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, junto con representantes de las entidades implicadas en el desarrollo técnico y constructivo del proyecto. Durante el acto se destacó el valor estratégico del nuevo complejo para el barrio y para el conjunto de la ciudad, en un contexto de creciente demanda de instalaciones deportivas modernas y accesibles.



El nuevo CEM Espronceda, construido por Copisa, nace con una clara vocación de servicio público y de integración urbana. Concebido como un espacio abierto a la ciudadanía, el equipamiento está orientado a fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y generar espacios de convivencia a través del deporte.



La instalación dispone de un pabellón triple polideportivo preparado para acoger disciplinas como tenis de mesa, tiro con arco y gimnasia artística. El complejo cuenta con una superficie total de 5.500 metros cuadrados y una capacidad estimada de hasta 800 deportistas diarios, posicionándose como una de las dotaciones deportivas más relevantes del distrito.



Desde el punto de vista técnico y constructivo, el proyecto ejecutado por Copisa Constructora destaca por su enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética. El diseño incorpora criterios de optimización de recursos, reducción de impacto ambiental y mejora del rendimiento energético, en línea con las políticas municipales de transición ecológica.



Entre los elementos más relevantes se incluyen la maximización de la iluminación natural, la selección de materiales duraderos y eficientes y la integración de sistemas que facilitan un mantenimiento sostenible a largo plazo. Este planteamiento responde a un modelo de infraestructura pública más responsable con el entorno urbano y social.



El proyecto ha sido promovido por BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals). La autoría arquitectónica corresponde a BARCELÓ BALANZO ARQUITECTES SLP y CONXITA BALCELLS ASSOCIATS, mientras que la dirección ejecutiva de obra ha sido desarrollada por DALMAU+MORROS Tècnics, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad en todas las fases de construcción.



Con la apertura del nuevo complejo, Barcelona amplía su red de equipamientos deportivos públicos y refuerza el papel de Sant Andreu como polo de actividad física de proximidad. La participación de Copisa en la ejecución de esta infraestructura consolida su trayectoria en obra pública y equipamientos municipales, con proyectos orientados a la funcionalidad, la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad.

