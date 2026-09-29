Qué es el copy trading y cómo funciona esta modalidad de inversión

Imagen generada con IA - Mónica Fernández

(Información remitida por la empresa firmante)

El crecimiento de las plataformas digitales transformó la manera en que muchas personas se acercan a los mercados financieros. Lo que debes saber de esta nueva estrategia.

En un contexto en donde factores como la inflación y la incertidumbre política pisan fuerte, muchos ahorristas e inversores españoles se han volcado hacia las inversiones online. Entre las alternativas que más protagonismo han ganado en el último tiempo se encuentra el copy trading, la cual permite replicar de forma automática los movimientos de otro inversor.

En términos simples, el copy trading se encarga de conectar a dos perfiles de inversores: el trader cuyas operaciones son imitadas y el trader que las imita. Cuando el primero decide abrir, modificar o cerrar una posición, la plataforma de inversión reproduce ese movimiento en la cuenta del segundo. Por supuesto, ese movimiento se ajusta proporcionalmente al capital que se haya colocado.

Es por ello que a la hora de elegir un sitio donde invertir, conviene saber si cuenta con esta alternativa, como es el caso de las plataformas de copy trading de AvaTrade. Ahora bien, más allá de la simpleza y automatización que viene de la mano con esta estrategia, existe una serie de factores que se deben tener en cuenta. A continuación, todo lo que debes saber.

El acceso a la información

El copy trading es una combinación de automatización por parte de la plataforma y lectura de información por parte del usuario. Ya que antes de seleccionar la cuenta que será imitada, es el propio usuario el que se encarga de observar métricas y características de distintos perfiles. Entre las más importantes se destacan el rendimiento, el estilo y el nivel de exposición.

A su vez, más allá de la aparente simpleza de este método, el inversor que hace copy trading debe estar formado y familiarizado con los recursos a disposición. En muchos casos, utilizar límites como el stop loss o reglas de asignación pueden salvar de un mal movimiento a tiempo y reducir el impacto en las cuentas personales.

¿Qué ventajas puede tener el copy trading?

Sin dudas, una de las principales ventajas que se deben considerar es el ahorro de tiempo y esfuerzo. El seguimiento de los mercados suele requerir observar precios, leer noticias económicas y financieras, rastrear movimientos y analizar indicadores. El copy trading automatiza gran parte de ese proceso, por ello resulta especialmente atractivo para aquellos que dan sus primeros pasos en el sector.

Otro punto a favor que tiene el copy trading es la posibilidad de diversificación, ya que en una misma plataforma se pueden seguir y ejecutar distintas operaciones con estrategias diferentes y activos distintos. Ahora bien, diversificar traders y mercados se encuentra lejos de eliminar el riesgo, ya que puede haber coincidencias en decisiones o movimientos que redunden en pérdidas.

El factor colectivo

Otra ventaja que no se suele nombrar demasiado del copy trading es su dimensión social. A diferencia de otros métodos de inversor, en donde se trabaja y se piensa de manera individual, en este caso se abre la posibilidad de crear comunidad de operadores con perfiles e intereses similares, así como también sociabilizar estrategias y resultados a nivel internacional.

Para muchos, el copy trading ha logrado introducir características de redes sociales a los mercados financieros, abandonando de una vez perfiles solitarios o lugares comunes relacionados al egoísmo. Por otro lado, el efecto de aprender mientras se copia a alguien con más experiencia también termina siendo positivo para la comunidad de inversores principiantes.

¿Qué tener en cuenta antes de empezar?

El copy trading puede ser entendido como una herramienta para acercar al trading a personas que no disponen del tiempo ni del conocimiento necesario. Su valor reside, justamente, en la automatización. Ahora bien, copiar no es sinónimo de desprenderse de toda responsabilidad. El inversor que copia seguirá expuesto a posibles pérdidas en todo momento.

Es por ello que, antes de empezar, no conviene solamente fijarse en el historial de ganancias del trader que será copiado, sino su estrategia, su enfoque y su exposición al riesgo. Lo mismo ocurre al elegir una plataforma: ¿cómo calcula los resultados? ¿Qué nivel de capital se asigna? ¿Qué recursos ofrece para reaccionar ante un mal resultado? Saber esas respuestas permite empezar con mayor calma y tranquilidad.

Autor: Mónica Fernández

https://www.linkedin.com/in/monica-fernandez-8b09b215/

Autor: Mónica Fernández

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