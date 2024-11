Un corazón por Navidad, el fenómeno literario que está conquistando España

(Información remitida por la empresa firmante)

Con menos de tres semanas en las librerías española, Un corazón por Navidad se ha convertido en el libro más vendido de la mano de TBR, sello juvenil creado por y para los jóvenes.

A punto de salir al mercado su cuarta edición, también es el título más visitado en Amazon, y se vende en Wallapop al doble de su valor.

Su formato singular e inédito en España, combinado con el entusiasmo de los lectores y el poder de las redes sociales, ha hecho de Un corazón por Navidad el regalo perfecto para estas fiestas.

Madrid, 19 de noviembre de 2024.- En Francia, su país de origen, se convirtió en un fenómeno de la literatura juvenil, rompiendo todos los stocks. Ahora, Un corazón por Navidad ha llegado a España y se ha convertido en un best seller que ha alcanzado cifras sorprendentes. Publicado por el sello TBR, actualmente es el número 1 en la lista de ventas de Literatura Infantil y Juvenil, y con solo tres semanas ya va camino de su cuarta edición.

Su formato único e innovador y su emotiva narrativa lo han consolidado como el regalo más buscado para los amantes de la lectura estas fiestas, siendo mucho más que una novela romántica. La historia se presenta como un calendario de adviento literario, con 24 capítulos sellados que los lectores deberán ir abriendo durante 24 días hasta la llegada de Navidad.

Un éxito sin precedentes

El impacto del libro ha sido abrumador. No solo lidera las ventas en España, sino que su popularidad ha trascendido las librerías y se está vendiendo en Wallapop o Vinted al doble de su valor. También lidera en Amazon el número de visitas.

El formato del libro, único en su género, no solo ha cautivado a los amantes de los libros, sino que ha sabido aprovechar el auge de BookTok, la comunidad literaria de TikTok. Miles de usuarios han compartido su experiencia de descubrir la historia día a día, generando una ola de recomendaciones y viralidad que ha catapultado el libro al estrellato.

El regalo más buscado para estas Navidades

El secreto de su éxito radica en su propuesta única: una historia presentada como un calendario de adviento literario. Cada capítulo está cuidadosamente sellado, y los lectores deben abrirlos uno a uno durante los 24 días previos a la Navidad. Este concepto inédito en España ha transformado la experiencia de lectura, convirtiéndola en un ritual diario que mezcla sorpresa, emoción y celebración.

Xohana Bastida, editora del libro, explica que “la idea de un calendario de adviento literario conecta perfectamente con la tradición y el deseo de disfrutar de pequeñas sorpresas diarias”, y destaca que “al ser un concepto innovador que nunca se había hecho en España estamos encantados de ver cómo los lectores lo han acogido con tanta pasión”.

Pero ¿de qué trata Un corazón por Navidad? Se trata de una novela romántica Young Adult en la que la protagonista es una joven que acaba de recibir un trasplante de corazón. Debe llevar una vida muy precavida y se siente agobiada por el control de sus padres. Pero cuando unos días antes de Navidad se va a pasar las fiestas en los Alpes con su padre, conocerá a un chico que pondrá todo su mundo patas arriba y descubrirá que la vida no puede vivirse con miedo.

Sophie Jomain, artífice del éxito

Nacida en 1975, en Villefranche-sur-Saône, Francia. Desde pequeña, Sophie Jomain tuvo claro que tenía un don para las palabras.

Se licenció en Arqueología y no fue hasta después de eso que empezó a escribir, influida por la literatura juvenil estadounidense. En 2010, publicó su primera novela, y a partir de ahí ha consolidado su carrera en Francia como escritora de novelas de fantasía y romance contemporáneo tanto para jóvenes como para adultos. Se ha ganado una reputación gracias a su capacidad de crear universos fascinantes en los que es imposible no sumergirse, y personajes de los que es imposible no enamorarse.

La obra: Un corazón por Navidad

Precio: 16,95€

Páginas: 392 páginas

Edad: Desde 16 años

Editorial: TBR

Volver a pasar la Navidad en los Alpes con mi padre está siendo difícil. Y más tras mi trasplante de corazón. Durante este tiempo mi vida ha sido muy… precavida: dieta exhaustiva, deporte controlado… Vamos, que apenas he hecho nada más que estudiar. Así que mi reto es alejarme del escrutinio de mi madre para pasar este mes con mi alocado padre. Y quizá, a pesar de mi miedo, hacerle caso y empezar a creer en los milagros.

¿Qué es TBR?

TBR significa To Be Read, un hashtag con millones de publicaciones en redes sociales donde los jóvenes recomiendan libros. TBR nació el pasado marzo como sello editorial juvenil con historias que enganchan de autores nacionales e internacionales, de gran calidad literaria y con ediciones muy cuidadas.

